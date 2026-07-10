Cerro Porteño se quita un peso de encima

Si bien fueron varias las demandas interpuestas contra Cerro Porteño ante la FIFA, la más abultada guardaba relación con el defensor argentino naturalizado paraguayo Matías Damián Pérez.

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El futbolista, cariñosamente apodado “Daddy Yankee”, llegó al Ciclón de Barrio Obrero a principios del 2025, proveniente del FK Orenburg de Rusia.

Pérez, surgido en Lanús, se transformó en una importante pieza defensiva azulgrana. Registra 69 partidos con la casaca azulgrana, con dos trofeos conquistados, en del Clausura 2025 y el de la Supercopa Paraguay.

El club ruso recurrió a la FIFA, que aplicó el castigo de inhibición a “la mitad más uno”, que acaba de abonar alrededor de 1.500.000 dólares para dar solución al problema.

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Las otras instituciones que aguardan el “giro” correspondiente son el Sarmiento de Junín, por Jonatan Torres (unos US$ 400.000) y Talleres de Córdoba (alrededor de US$ 250.000) por Blas Riveros.

Apenas se levante el “cepo”, el departamento de prensa del club popular empezará a divulgar los “flyers” de bienvenida a Agustín Almendra, Lucas Merolla, Alexis Cañete, Iván Ramírez, Ariel Gamarra, Manuel Roffo, Ángel Martínez y Derlis Rodríguez, quien regresa al club tras su paso por Guaraní.

Este sábado, Cerro Porteño disputará su segundo amistoso en Argentina. Será contra Defensa y Justicia, a las 10:00. En el primer test match empató sin Racing Club sin goles (1-1 en el partido entre elencos B).