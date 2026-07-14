Cerro Porteño: baja, acople y posibles traspasos

La plantilla de Cerro Porteño se encuentra en Buenos Aires realizando la última parte de la intertemporada, con partidos amistosos.

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El lateral-volante uruguayo Fabricio Domínguez (28 años) no forma parte de la expedición azulgrana en la capital argentina debido a una lesión muscular, que le impediría estar a las órdenes del entrenador Ariel Holan en los primeros partidos del segundo semestre, ya que presenta un desgarro.

El mundialista Roberto “Gatito” Fernández (38) viajó al vecino país para acoplarse al plantel. Con anterioridad había viajado otro integrante de la Albirroja, Víctor Gustavo Velázquez (35), para unirse al grupo. Ambos están en el interés de Liberad, pero todo indica que se quedarán en el Ciclón hasta fin de año.

El experimentado atacante Juan Manuel Iturbe (33) está en los planes del Nacional de Uruguay, que ya incorporó a Alexis Martín Arias y que ahora pretende a “Itu”, por pedido del técnico Jorge Bava, con el que “la mitad más uno” logró sus más recientes conquistas, el torneo Clausura 2025 y la Supercopa Paraguay.

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El joven Lucas Quintana (21) tampoco integra la plantilla en Baires. El zaguero está en el interés de Al-Wasl FC de Emiratos Árabes Unidos, que ya presentó su propuesta formal, que sería aceptada.

Cerro Porteño jugará el jueves contra Vélez Sarsfield, en la Villa Olímpica Raúl Gámez, en Ituzaingó (zona Oeste del Gran Buenos Aires), en horario matinal.

El campeonato Clausura 2026 se pondrá en marcha el viernes 24 del presente mes. En la primera fecha, el Ciclón jugará ese mismo día contra Trinidense, en La Nueva Olla, a las 18:30.