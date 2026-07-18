Cerro Porteño presenta oficialmente al defensor Lucas Merolla

La dirigencia azulgrana ya tenía concretado el fichaje mucho antes de que se destrabara el conflicto con la FIFA, pero debió esperar pacientemente a que se levantara la sanción para poder anunciarlo oficialmente. Finalmente el día llegó y, tras la ruidosa presentación primero de Agustín Almendra, el “Ciclón” anuncio de su nuevo defensor.

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Se trata de Lucas Merolla, el imponente defensor zurdo de 30 años, de casi 2 metros que llega para convertirse en el segundo central, que necesitaba el plantel azulgrana, por el perfil que maneja. El club de Barrio Obrero le dio el recibimiento oficial en sus plataformas digitales con un mensaje de bienvenida al Barrio: “Lucas Merolla es nuevo jugador de Cerro Porteño. ¡Bienvenido al Barrio, Lucas!” publicó el club en redes sociales.

¡Merolla ya está en el Barrio! 🔥🏟️ pic.twitter.com/A6iQFvhtjO — Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) July 18, 2026

El técnico Ariel Holan considera clave el perfil del zaguero argentino para el sistema que busca implementar en la segunda mitad del año, ya que cumple con los requisitos de ser un central zurdo, con gran juego aéreo y salida limpia desde el fondo. El jugador llega con el ritmo de haber disputado 14 partidos oficiales en la Liga MX de México con el Mazatlán durante el primer semestre, sumado a su gran pasado en el fútbol argentino, donde llegó a ser capitán y máximo referente de Huracán, además de vestir las camisetas de Deportivo Español y Guillermo Brown.

OFICIAL | Lucas Merolla es nuevo jugador de Cerro Porteño🌪️🔵🔴



¡Bienvenido al Barrio, Lucas! 🏟️🔥 pic.twitter.com/MeiIXzVTKz — Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) July 17, 2026

El “Ciclón” se mentaliza en tener un exitoso segundo semestre donde la gran prioridad local será conquistar el torneo Clausura y destronar a su tradicional rival, Olimpia. En el plano internacional, el Barrio ya late con fuerza de cara al enorme desafío que implicará enfrentarse a Palmeiras en los octavos de final de la Copa Libertadores, sin descuidar el frente doméstico, donde buscarán levantar por primera vez en su historia el trofeo de la Copa Paraguay.