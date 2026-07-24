Ariel Holan se refirió sobre los fichajes Cerro Porteño para el segundo semestre

Tras el traspié en el inicio del certamen, la atención se centró en la zaga y en la portería, donde hubo novedades importantes de cara al armado del equipo. Holan arrancó repasando el presente del guardameta y la situación de los hombres del fondo: “Y en relación a los refuerzos, creo que de a poco se van a ir poniendo bien en ritmo físico algunos de ellos. Bueno, empiezo por el arquero, Manuel Roffo está bien. Lucas Merolla tuvo una pequeña molestia, decidimos preservarlo. Él también estaba bastante bien, en buen ritmo, apareció esa molestia. Blas Riveros, que no es refuerzo, pero también cuenta como un jugador muy importante para nosotros”.

Una de las piezas de mayor jerarquía que desembarcó en el Barrio Obrero es Agustín Almendra. El entrenador valoró las virtudes del mediocampista argentino, aunque dejó en claro que su talento necesita del apoyo táctico de todo el bloque para marcar diferencias: “Y completando los refuerzos, Agustín Almendra va mejorando entrenamiento tras entrenamiento, es un futbolista que no va a destellar por su velocidad o por su intensidad, pero sí por su talento y por su pie para destrabar tipos de situaciones como las que se pueden presentar como en el segundo tiempo del partido de hoy, pero lógicamente ahí también tenemos que acompañarlo con el resto de los movimientos del equipo para que se puedan amalgamar y a medida que pasen los entrenamientos se puedan entender mejor y puedan aprovecharlo al máximo”.

Pese al resultado adverso, el DT resaltó aspectos positivos en el frente ofensivo y en las combinaciones del sector derecho, mostrando tranquilidad respecto al rendimiento de las demás incorporaciones: “Y después, Derlis Rodríguez lo vi bien, está bien también, está bien físicamente, lo vi con chispa, lo vi bien. A Ariel Gamarra yo lo vi muy bien, muy dinámico, él está más acostumbrado por ahí a jugar un poquito más retrasado, pero hoy yo creo que acompañó bien a Cecilio Domínguez y a Iván Ramírez; Iván tuvo un muy buen partido también, creo que a la derecha nos faltó un poquito de tranquilidad, nada más que tres cuartos de cancha para adelante porque el resto, el equipo en ese aspecto tuvo un rendimiento aceptable a lo largo del partido, así que bien, en general, en línea generales bien”.