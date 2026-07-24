Libertad oficializa el regreso del zaguero Gilberto Flores

Libertad anunció a Gilberto Flores como su flamante incorporación para encarar los desafíos del segundo semestre. El defensor central regresa al club a préstamo por una temporada, procedente del FC Cincinnati de los Estados Unidos, donde desembarcó a inicios del 2025, donde acumuló 38 partidos y un gol. Previo a su salto al exterior, el zaguero ya había sumado un recorrido en el plano local vistiendo los colores de Sportivo Trinidense en 2024, registro donde sumó 33 apariciones y un tanto en una agenda cargada entre Torneo Local, Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

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Aunque en su primera etapa con la camiseta albinegra las oportunidades fueron escasas —registrando apenas 10 presentaciones en la máxima categoría—, la realidad del defensor hoy es completamente distinta. Tras ganar rodaje continental y un importante roce internacional, el defensor de 23 años retorna a Tuyucuá maduro y listo para dar el salto de calidad que le permita adueñarse de la titularidad en la zaga repollera, bajo las órdenes de Nelson Haedo Valdez.

¡Bienvenido de vuelta a casa, Flores! 🏁



Gilberto Flores se suma a la familia Gumarela. 🤩💪🏼#VamosGUMA #LibertadEsFamilia pic.twitter.com/WJPyB1neWU — Club Libertad (@Libertad_Guma) July 24, 2026

El póker de refuerzos del albinegro

Con la llegada de Flores, el Gumarelo suma su cuarta cara nueva de cara a las competencias de la segunda mitad del año. El recién llegado se une a la nómina de fichajes integrada por los argentinos Nicolás Freire y Agustín Manzur, además del paraguayo Iván Ramírez Ferreira, quien desembarca en La Huerta tras su reciente paso por Guaraní. A esta lista de incorporaciones se le suma el retorno de Elvio Vera, quien ya activa con total normalidad junto con la plantilla albinegra tras culminar su cesión.