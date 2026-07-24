“Dejamos escapar tres puntos”: Ariel Holan asumió la culpa tras la caída de Cerro Porteño

El arranque del Torneo Clausura dejó un sabor muy amargo en La Nueva Olla. Cerro Porteño arrancó ganando y con el trámite controlado, pero en la segunda mitad colapsó colectiva e individualmente hasta terminar cediendo los tres puntos.

Al arrancar la conferencia de prensa, el estratega azulgrana detalló cómo el rival logró cortarle los circuitos de juego y dar vuelta la historia: “Arriba nosotros no pudimos saltear las líneas de presión; no nos empezaron a salir las cosas y nos costó muchísimo, y fue un retrato totalmente distinto al primer tiempo y lo pagamos caro con una pelota parada: el empate y una pelota que perdimos en el inicio del ataque y que no pudimos presionar bien para que no nos pateen al arco. Y lamentablemente no pudimos ser claros para volver al partido a partir de generar alguna oportunidad para poder empatarlo, o mismo cuando íbamos 1-0, que no habíamos empezado bien el segundo tiempo, también tuvimos ocasiones”.

Falta de claridad y desacoples futbolísticos

A diferencia de otras caídas donde se apunta al desgaste de los futbolistas, el DT fue categórico al señalar que el déficit estuvo puramente en la ejecución futbolística y en la falta de lucidez para dañar en el tramo final: “Y después de eso, prácticamente no tuvimos claridad para llegar al área con autoridad; todos fueron aproximaciones, pero centros que le faltaban un metro para que fueran centros de gol, tiros al arco que le faltaban un poquito para que pudieran ser tiros al arco que podrían transformarse en un gol, y bueno, lo que vimos. Pienso que no fue un problema físico porque, inclusive, en el primer tiempo corrimos lo normal en un partido. Yo creo que fue un tema futbolístico: que no pudimos sostener la pelota, que nos costó saltear las líneas de presión, que hubo muchos fulles chiquitos que tampoco...”

Posteriormente, Holan se refirió al desgaste del trámite, el criterio arbitral en las salidas y cómo los fallos puntuales terminaron mermando al equipo: “Cuando vos estás tratando de salir jugando y de espaldas, hay algunas infracciones que tampoco pudimos haberlas quebrado ahí un poco las líneas defensivas, y no cobraron tampoco. Entonces se fue haciendo una pelota, y yo creo que, más que colectivamente, empezamos a equivocarnos individualmente y se fue contagiando, y tuvimos un segundo tiempo que es muy distinto al primero; y eso fue la razón fundamental por la cual creo que nos metimos en este berenjenal”.

Autocrítica, responsabilidad y la obligación de competir

Para finalizar, el adiestrador azulgrana dejó en claro que el margen de error exhibido es inaceptable para las aspiraciones del Ciclón, haciéndose cargo del momento para buscar una rápida reacción: “Hoy creo que ese es el mayor debe del partido. En el segundo tiempo no me gustó y realmente dejamos escapar tres puntos que yo creo que, con mucho trabajo, estábamos encaminados a conseguirlos. Y hay que revisar mucho, hay que revisar nuestras decisiones también, y bueno, tenemos que jugar mejor y tenemos que competir, ser más competitivos. Cometimos un margen de error que, con ese margen de error, nos va a costar mucho. Entonces tenemos que ser conscientes de eso y trabajar en consecuencia, y la primera responsabilidad, obviamente, es mía y del cuerpo técnico”.