Se le empieza a mover el piso a Holan en Cerro Porteño

El otrora entrenador de la selección paraguaya de hockey, Ariel Enrique Holan, asumió la conducción técnica de Cerro Porteño el pasado miércoles 1 de abril, tras el fin del interinato de Jorge Achucarro, quien tomó las riendas del plantel luego de la destitución del uruguayo Jorge Bava.

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Al orientador argentino lo sostiene lo hecho en la fase de grupos de la Copa Libertadores, sobre todo en los partidos contra Palmeiras (empate en Asunción y victoria en São Paulo), próximo rival el octavos de final.

Con los cambios realizados para el segundo semestre, el equipo se resintió, sobre todo en la portería, con la salida de Alexis Martín Arias, otorgando la titularidad a Manuel Roffo, en detrimento del mundialista Roberto Junior Fernández.

El nuevo golero del Ciclón mostró un bajo nivel en las caídas contra Trinidense (2-1) y 2 de Mayo (2-1), por lo que es altamente probable que pierda el puesto, lo que no significa que el que ingrese sea el “Gatito”, ya que también se encuentra el recientemente contratado Ángel Martínez.

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Ariel Holan lleva 15 partidos dirigidos, con un balance de 6 victorias, 4 empates y 5 derrotas, números que para un club grande, no parecen ser los mejores.

Para llegar a la serie contra el Palmeiras, a desarrollarse entre el miércoles 12 y 19 de agosto (a las 19:00, primero en Brasil), el estratega deberá emplearse a fondo, priorizando los resultados, ya que una eventual tercera caída en hilera podría ser catastrófica para un club tan ganador.

El sábado, Cerro Porteño enfrentará a Luqueño, en La Nueva Olla, a las 18:30. Será una prueba de fuego para el técnico al que se le empieza a mover el piso en la “capital del sentimiento”.