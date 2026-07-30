Totín Amarilla, de Cerro Porteño al ascenso brasileño

En materia deportiva, el paso de Cerro Porteño al Juventude de Caxias do Sul, que compite en la segunda categoría, no parece ser un ascenso para Luis “Totín” Amarilla (30 años), quien debió cambiar de aire estar en los planes del entrenador azulgrana Ariel Holan.
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El aregüeño disputó 27 partidos y registró tres goles en el Ciclón, al que llegó en julio de 2025, procedente del Mazatlán de México.
Formado en la escuela de fútbol de Olimpia, Amarilla militó en Libertad, Sol de América, Vélez Sarsfield, Universidad Católica de Quito, Minnesota United, Liga de Quito, Mazatlán y Cerro Porteño.
El Juventude tiene como objetivo ascender a la Serie A del Brasileirão. Actualmente se encuentra en el segundo puesto, con 35 puntos, detrás del líder Criciuma, que tiene 40.