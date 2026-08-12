Ariel Holan: “De cara al futuro del club hay mucho material para ser optimista”

Con la sinceridad, el estratega argentino arrancó confesando el desgaste mental que genera cruzarse tantas veces con el mismo rival de peso pesado: “Estas cosas que tiene el fútbol, jugar cuatro partidos con Palmeiras es una cosa de locos. No quiero ser redundante, pero Palmeiras es un equipazo, tiene variantes de todo tipo. Si analizás el partido de qué cosas tenés que contrarrestar, tenés que contrarrestar. En todas las fases del juego tienen un equipo muy desequilibrante, ya sea en la fase de juego dinámico o en la fase de juego fijo, con un recambio tremendo. Y es un equipo que te avasalla; es muy difícil no ir o no retroceder. Creo que hicimos un gran partido en defensa”.

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Detallando con gracia el sufrimiento puro de aguantar los embates rivales y el momento exacto en que la roja de Andreas Pereira obligó a recalcular toda la estrategia sobre la marcha: “Es muy difícil no tener algún desajuste con tanta insistencia de parte del rival, con distintas variantes para tratar de atacar. Creo que nosotros tuvimos las nuestras también, creo que hicimos un partido desde lo defensivo de altísimo nivel y creo que, cuando sucedió lo que sucedió, que nos quedamos con 10, hasta que pudimos ver cómo se terminaba de parar Palmeiras... porque Palmeiras, aparte, tiene eso: tiene jugadores que te dejan dos adelante, una pelota y se termina un partido”.

Explicando por qué prefirieron no volverse locos en ataque y admitiendo lo difícil que es aplicar la pizarra cuando enfrente hay un monstruo que no te deja respirar: “Entonces, tampoco queríamos ir a buscar a lo loco el empate, porque son 180 minutos. Y cuando vimos más o menos cómo habían quedado parados, hicimos algunos ajustes y el equipo jugó lo que entrenamos, pero que es lo que no siempre nos sale, que es tener un juego de posición acorde a este nivel de partidos, que obviamente no lo pudimos hacer antes, cuando estábamos 11 contra 11, porque Palmeiras no lo permite”.

Poniendo sobre la mesa los riesgos de las pelotas perdidas y dejando en claro que, para él, la salud mental y la seguridad de sus dirigidos están por encima de cualquier sistema táctico rígido: “Y vos sabés, entre otras virtudes que tienen ellos, son las transiciones sobre nuestras pérdidas. Entonces, creo que también hicimos un partido excelente sabiendo nuestras fortalezas y sabiendo todavía las cosas que en tan poco tiempo de trabajo no están aceitadas y que yo no insisto con llevarlas adelante, porque la seguridad de los jugadores para mí, cuando juegan, es prioritaria”.

Rindiéndose ante el temple de sus muchachos y tirando pura buena vibra sobre el horizonte internacional que se le abre al Ciclón de cara al futuro: “Entonces, esto una vez más es mérito de ellos y de la pasión. Cuando ellos juegan con pasión, cuando juegan enfocados, cuando juegan con este nivel de atención que provocan estos grandes equipos... bueno, de cara al futuro del club hay mucho material para ser optimista, para que ya en las competencias internacionales empecemos a competir, aun con equipos que, lógicamente, todavía en plantel, en estructura, en infraestructura, en todo... por algo son lo que son”.

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Para cerrar con una sonrisa de oreja a oreja, el profe valoró el negocio hecho en territorio brasileño y dejó todo listo para la gran fiesta que se viene en La Nueva Olla: “Ojalá nosotros podamos producir este tipo de actuaciones internacionales para que podamos mejorar en todas las áreas y en todos los aspectos. Así que todo ese balance me deja el partido y, por supuesto, que como decía, al estar la fase abierta, tener este resultado de visitante es un buen resultado”.