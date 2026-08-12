Jonatan Torres: “Hay que animarnos y jugar de igual a igual”

Jonatan Torres fue uno de los protagonistas del agónico empate de Cerro Porteño ante Palmeiras y, tras el partido, resaltó la fortaleza mental del equipo para competir de igual a igual ante el conjunto brasileño.

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“Fue un partido bastante complicado, duro. Es un buen resultado, creo yo, pero todavía no hemos logrado nada. Sacamos un buen resultado en una cancha que siempre es difícil”, señaló.

Sobre la jugada del empate, explicó: “Entre los dos. Yo lo veo a él (Vegetti), que tira la diagonal para anticipar al defensor y le tiro el centro por delante. No sé si termina tocando o no, pero lo importante es que entre”.

Torres apuntó a la actitud como una de las claves para rescatar el empate: “Hay que animarnos, jugar de igual a igual. No hay que tenerle miedo a la jerarquía de ellos. Hay que saber sus fortalezas, pero también las nuestras. Cuando entendemos eso, los lastimamos”.

El atacante también consideró justo el resultado: “Palmeiras por momentos tuvo la pelota, lo lógico era que la manejen, pero nosotros también tuvimos nuestras oportunidades y estuvimos en partido todo el tiempo. Creo que nos llevamos un justo resultado”.

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De cara a la revancha, pidió mantener los pies sobre la tierra y recordó que antes está el campeonato local. “La serie todavía está abierta. Primero tenemos a San Lorenzo el domingo. Tenemos que levantarnos en el torneo y pelear el Clausura. Después volveremos a analizar este partido”.

Finalmente, dejó un mensaje de confianza: “Nosotros como grupo tenemos que creer en nosotros mismos, hacer creer a los que no creen en nosotros también”.