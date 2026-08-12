Owsianski: “Paraguay es uno de los mercados con mayor crecimiento de Sudamérica y del mundo”

Paraguay gana relevancia dentro del mapa regional de General Motors (GM), y esto lo destacó durante su visita al país Thomas Owsianski, presidente y director general de la compañía en América del Sur, quien afirmó que el mercado local combina un fuerte ritmo de expansión, una demanda alineada con el portafolio de Chevrolet y posibilidades concretas de seguir creciendo.

“Paraguay es uno de los mercados con mayor crecimiento de Sudamérica y, creo, del mundo”, afirmó en una entrevista con ABC Negocios. El dinamismo local forma parte de una región que también recupera volumen, ya que Owsianski estima que el mercado automotor sudamericano volverá a alcanzar este año los 5 millones de unidades, una escala que no se registraba desde hacía aproximadamente una década.

“Es muy positivo estar en una región tan dinámica. Claramente hay desafíos para los negocios, pero también muchas oportunidades de por medio”, sostuvo.

Pickups y agro

La relevancia de Paraguay para GM no se explica solo por el aumento general de las ventas, sino por la fuerte presencia de la agricultura a lo largo de la economía que genera a su vez una demanda elevada de pickups, uno de los segmentos en los que Chevrolet posee mayor trayectoria y una oferta especialmente amplia.

“Paraguay, por el peso de la agricultura, es un mercado muy importante para las pickups”, señaló Owsianski. A partir de esa realidad, destacó que Chevrolet tiene una larga tradición en este tipo de vehículos, vinculada también con sus raíces norteamericanas.

El caso más representativo es la Chevrolet S10, y según los datos compartidos, el modelo es actualmente el vehículo más vendido de Paraguay y concentra por sí solo alrededor del 4,5% del mercado. Es decir, su volumen local supera incluso al registrado en varios países sudamericanos de mayor tamaño.

“Cuando se observa el volumen de la S10 en Paraguay, es mayor que en muchos mercados mucho más grandes de Sudamérica. El segmento es importante, el negocio agrícola está creciendo con mucha fuerza y nosotros tenemos aquí un desempeño muy exitoso”, remarcó.

Más lanzamientos

Owsianski mencionó que la estrategia para aprovechar el crecimiento local incluye una ampliación del portafolio en diferentes segmentos y tecnologías, haciendo alusión a la S10 Trail Boss y el Onix Activ entre las novedades, además del Sonic, el Spark y la Captiva EV dentro de la renovación reciente de la oferta.

“Tenemos una cartera muy completa de productos que llegarán a Paraguay en los próximos meses”, anticipó. El ejecutivo añadió que GM trabaja intensamente en nuevos modelos híbridos, una tecnología que considera especialmente relevante para la transición energética de Sudamérica.

Asimismo, el foco sobre las SUV responde a la estructura de la demanda. Más del 60% de los vehículos vendidos en Paraguay corresponde actualmente a esa categoría, de acuerdo con los datos expuestos por la compañía. En aproximadamente un año, Chevrolet pasó de contar con dos SUV a combustión —Tracker y Trailblazer— a una oferta de cinco alternativas, que también incorpora modelos eléctricos.

El paso de los híbridos

La transición, sin embargo, no se da de manera uniforme ni inmediata. “Una marca de gran volumen como Chevrolet necesita ofrecer todas las tecnologías”, afirmó Owsianski. Esa estrategia contempla vehículos a combustión, híbridos leves, híbridos convencionales, híbridos enchufables y eléctricos, según la infraestructura, la matriz energética y las preferencias de cada mercado.

“En muchos países, los híbridos van a ser durante varios años la tecnología de transición. Las personas se sienten más seguras porque mantienen la autonomía, incluso cuando no disponen de suficientes estaciones de carga”, explicó. En Paraguay, los híbridos registraron un crecimiento promedio del 65% durante los últimos tres años, frente a una expansión cercana al 25% de los modelos a combustión, de acuerdo con las cifras presentadas durante la entrevista.

Escala regional

La amplitud tecnológica también forma parte de la respuesta de GM ante la creciente presencia de marcas chinas, ya que pasa a combinar vehículos desarrollados y fabricados en Brasil y Argentina, productos procedentes de Norteamérica y modelos surgidos de sus asociaciones en China.

“Es un poco como trabajar con piezas de Lego. Tenemos productos locales y regionales, otros provenientes de Norteamérica y también vehículos muy competitivos desarrollados en China”, comparó Owsianski. GM dispone de cinco fábricas y más de 1.000 ingenieros en Sudamérica, una base que le permite adaptar su oferta a mercados con comportamientos muy distintos.

Ese despliegue será respaldado por el plan de inversiones que General Motors elevó a R$ 10.500 millones en Brasil hasta 2028. Aunque los recursos se concentran en ese país, apoyarán la renovación de productos y las capacidades de ingeniería y manufactura que abastecen al conjunto de la región. Owsianski explicó que Brasil y Argentina siguen siendo la base principal del portafolio sudamericano, por lo que los efectos del programa alcanzarán también a Paraguay.

No obstante, el crecimiento deberá sostenerse con rentabilidad. Owsianski situó entre sus prioridades el aumento del volumen, los ingresos y la participación, pero dentro de un negocio capaz de financiar sus próximos productos. “Es muy importante que Sudamérica pueda financiar su propio futuro y generar los ingresos y la rentabilidad necesarios para ofrecer a los clientes los productos que necesitan”, afirmó.

En Paraguay, Chevrolet reporta 20 showrooms y 19 talleres oficiales, mientras que GM cuenta con alrededor de 1.000 concesionarios y 1.500 puntos de servicio en la región. Para el ejecutivo, esa estructura y la atención posterior a la venta serán determinantes frente a los nuevos competidores.

“Después de una casa o un departamento, un automóvil suele ser la segunda compra más costosa e importante en la vida de una persona. Tenemos que cuidarla”, concluyó.