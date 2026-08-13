Ariel Holan: “Lo único que le pido a la gente es que La Olla la hagan hervir”

Tras el empate obtenido frente a Palmeiras en São Paulo, en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, el director técnico de Cerro Porteño, Ariel Holan, analizó el rendimiento colectivo, destacando la actuación de dos de las incorporaciones recientes: Ariel Gamarra y el arquero Manuel Roffo, fundamental para sostener el resultado tras múltiples intervenciones de mérito frente a los cuestionamientos y críticas surgidos en redes sociales.

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El entrenador se refirió al nivel del arquero y apuntó directamente contra la ansiedad que genera el entorno futbolístico: “Bueno, yo nunca tuve dudas de que Manuel es un muy buen arquero. Es un arquero que tiene muchas virtudes y creo que a veces la impaciencia en el fútbol lleva a juicios de valor apresurados, y bueno, esos juicios de valor están contaminados por el resultado y la impaciencia”.

El argentino marcó un límite respecto a las descalificaciones personales y defendió la honestidad profesional con la que trabaja su grupo de trabajo en cada decisión táctica: “Eso no da derecho a los juicios de valor, ya que algunos son desmedidos —no mayoritariamente, pero algunos son desmedidos—, que no se dan cuenta que atrás hay familias, todo, y que acá lo único que estamos tratando... es que nos podemos equivocar también en la estrategia de un partido, en la parte táctica, en los cambios, porque no somos perfectos, pero que siempre las elecciones de los jugadores son de buena fe y tratando de buscar lo mejor para Cerro y para el equipo. Lo mejor para el equipo es lo mejor para Cerro”.

En relación con la irregularidad propia de cualquier competencia, el DT azulgrana valoró el material con el que cuenta para afrontar los distintos frentes de la temporada: “Y también pasa en todos los clubes que va a haber jugadores que van a rendir y va a haber jugadores que no van a rendir, y eso nadie tiene —a pesar de que uno haga todas las averiguaciones del caso— nadie tiene la varita mágica. Nosotros creo que tenemos un muy buen plantel para las posibilidades que tiene el club, y con ese plantel tenemos que ser competitivos en todos los frentes”.

Sobre el aliento de los hinchas y la dificultad de enfrentar a Palmeiras

Tras el gran esfuerzo copero en Brasil, el director técnico valoró el empuje del público local y convocó a los fanáticos azulgranas a replicar ese fervor en el próximo compromiso: “Así que lo único que le pido a la gente es que la olla la hagan hervir como hoy el aliento de los torcedores, que fue muy importante para el equipo. Nos toca a nosotros, y el aliento de nuestra gente va a ser también muy importante para que no nos pasemos de revoluciones, pero que con el apoyo tengamos esta misma pasión que tuvimos hoy de visitantes contra un gran rival y una cancha difícil. Es una cancha difícil por todo lo que es Palmeiras, es un gigante.”

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Sobre la pretemporada y la adaptación de Ariel Gamarra

Al hablar sobre el volante juvenil, Holan explicó las dificultades logísticas y de infraestructura que condicionaron la preparación previa del plantel: “Bueno, Ariel también, Ariel recién llega. Nosotros tuvimos una pretemporada muy modesta en una primera etapa, y digo modesta porque los espacios de entrenamiento eran los que podíamos contar porque queríamos ir a jugar a Buenos Aires para tener partidos que nos dieran, para poder estar a la altura de estos partidos después. Hicimos muy buenos partidos en Buenos Aires, pero tampoco podíamos ir a otros lugares y tener a los jugadores más de 20 días encerrados porque no se puede hacer eso”.

El conductor táctico profundizó en el desgaste diario y las renuncias personales que deben afrontar los deportistas de alto rendimiento para defender la camiseta de una institución grande: “Entonces, con los recursos que contamos hicieron un esfuerzo muy grande, un esfuerzo que nos costó mucha energía porque íbamos y veníamos en las combis como locos, bueno ustedes saben. Entonces yo valoro mucho todo esto porque ellos lo merecen por todo el esfuerzo que hicieron, y a veces cuando las cosas no les salen en clubes grandes como Cerro también se pone la cosa pesada y se frustran mucho. Y vuelvo a insistir, los sufren mucho porque parece que no les importa nada, pero es todo lo contrario: no tienen derecho ni a festejar un cumpleaños ni ir a tomar una Coca-Cola a veces. Entonces eso es duro”.

Sobre el respaldo al plantel y la unión con la parcialidad

Finalmente, reiteró su pedido de unidad y confianza hacia el grupo, destacando que el malestar proviene únicamente de sectores minoritarios, pidiendo el apoyo multitudinario para el desquite de local: “Y por eso les pido a nuestra gente que nos apoye como nos viene apoyando en su gran mayoría —porque por suerte es un sector minúsculo— y que esa olla esté hirviendo como hervía esta”.