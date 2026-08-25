Blas Reguera dio detalles de la venta de Matías Pérez a Racing de Avellaneda

Ante las críticas sobre la urgencia económica del club, el mandamás azulgrana detalló cómo se gestó la operación y el trasfondo de la decisión. “Todavía no está firmado. Ya viajó para hacer las pruebas médicas. En el caso de Mati, tenía un contrato con una clausa de rescisión de 3 millones de dólares. Él se está yendo por 100 mil dólares menos de su clausa de rescisión”.

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Posteriormente aclaró que la cifra final es de 2.900.000 dólares por el 100% del pase, pagaderos en cuatro cuotas. “Recibió una oferta que por un lado era muy ventajosa para él en una liga que él estaba queriendo ir a competir. Eso a mí me expresó él personalmente en reiteradas ocasiones. El monto que llega para el club es un monto considerable. También Mati mismo expresó que tiene 27 años. Era una oportunidad tanto para el club como para él”, expresó el presidente, recordando además que el defensor había llegado a la institución por 1.500.000 dólares, procedente del FK Orenburg de Rusia.

Recambio en defensa y proyección de juveniles

Lejos de ver la baja como un problema sin salida, el titular azulgrana argumentó que la estructura del plantel cuenta con alternativas de jerarquía y jóvenes promesas que piden pista en la zaga central: “Y se da también que en la posición de Mati tenemos proyectos que están rindiendo bien, que piden espacio: tanto como un Lucas Quintana con 21 años, un Alexis Cañete con 22. En el caso de Lucas Merolla, que va a dar ritmo y va a ser una opción con mucha experiencia. Y también el chico que está llegando ahora del Bragantino, Ezequiel González, un juvenil que también va a estar ahí”.

Un balance positivo y el respeto al profesional

Para cerrar, el máximo dirigente cerrista reflexionó sobre los factores que pesaron en la balanza de la directiva para no truncar la transferencia, priorizando tanto las finanzas de la institución como el futuro profesional del futbolista: “Justamente Mati es un jugador que siempre fue profesional, empujó para adelante, muy cuidado con él mismo, poquísimas lesiones. Entonces, se da que vos podés decir: bueno, tranco esto, que el club no reciba un monto importante, el jugador no evolucione y también estos cuatro que están esperando en la fila se tranquen; y se sumen varios factores negativos, que creímos que era una decisión, que aceptamos esta decisión, de la transferencia de Mati, teniendo en cuenta estos temas”.