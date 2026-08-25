Blas Reguera y un nuevo reglamento interno en Cerro: “El que avisa de entrada no traiciona”

Consultado sobre si ya mantuvo contacto con los jugadores tras el traspié clásico, Reguera explicó cómo encarará los próximos días: “Post clásico todavía no pude conversar con ellos. Tuve varias charlas antes del clásico y también antes de los partidos de Palmeiras. Vamos a corregir algunas cosas internas que prefiero mantener de manera interna con los muchachos, que con algunos, inclusive, ya veníamos hablando. El plantel tiene un grupo de líderes que también quiere ir mejorando; así que van a ser conversaciones que vamos a tener esta semana”.

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En la misma línea, detalló la hoja de ruta inmediata con la mira puesta en el compromiso por Copa Paraguay ante Resistencia Sport Club: “Mi idea hoy es estar por ahí para presentarle al cuerpo técnico interino, enfocarnos, tener una breve charla, pero enfocarnos en el desafío de lo que va a ser el partido del jueves. Pero sí estaríamos internamente acordando ciertos reglamentos de manera institucional, pero conciliado ahí con los muchachos”.

Disciplina total: nutrición, contratos y obligaciones

Ante la consulta sobre si estas normativas estarán enfocadas en la disciplina extradeportiva, el presidente fue dio detalles sobre los puntos que se exigirán a partir de ahora: “En ambos lugares. Desde una obligación de los pliegues, la parte nutricional, actividades que están en los contratos, lo que no deberían hacer, asentar eso. Son cosas que nos van a convenir a todos: a los jugadores, al club; pero el que avisa de entrada no traiciona. Entonces, mi idea es hacer de frente: bajar un reglamento, socializar bien y avanzar con eso”.

Autocrítica y exigencia mutua

Consultado sobre si la necesidad de implementar estas medidas responde a fallas previas por parte del plantel, Reguera aclaró el panorama y destacó la predisposición al diálogo que existe puertas adentro: “Sí, por un lado, quiero aclarar bien que no confirmo que esté pasando eso. Sí confirmo que vamos a bajar bien claro también nosotros estas cosas. Del lado de los muchachos sí hay autocrítica. Las cosas como son: con ellos se puede hablar bien. También ellos tienen, cosa que me gusta, ellos tienen su rebeldía y tienen también las cosas que te dicen ellos y queda la puerta cerrada, que creen que se puede mejorar o no. En una reunión habíamos llegado a un acuerdo en que todos nos vamos a exigir”.

Para cerrar, valoró la jerarquía de los referentes y el feedback constante con la comisión directiva: “Así como nosotros, como directivos, vamos a exigir, ellos también sugieren cosas que nosotros deberíamos también ir mejorando como club. O sea, acá tenemos jugadores que vienen de clubes importantes, profesionales; entonces, cada uno también tiene ideas de mejora. Nosotros escuchamos, somos abiertos, porque creemos que ese grupo unido se da a través de, primero, partiendo del diálogo y, después, siendo consecuente en lo que uno habla y acuerda entre todos”.