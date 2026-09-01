Ignacio Aliseda: “Que el hincha crea en el equipo y tenga un poco de paciencia”

Ignacio “Nacho” Aliseda, ofensivo de Cerro Porteño, aprovechó la jornada libre para observar el encuentro entre Rubio Ñu y San Lorenzo, disputado en La Arboleda. El futbolista de 26 años habló sobre el momento del equipo azulgrana y la llegada de Gustavo Costas como nuevo entrenador.
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Aliseda destacó que Costas hizo especial énfasis en la actitud y la intensidad desde sus primeros trabajos al frente del plantel.
“Un poco en la actitud. Él dice que la actitud no se negocia y, encima, con esta camiseta de Cerro. Creo que en eso influye mucho”, señaló el argentino.
Sobre la metodología del nuevo entrenador, agregó: “También pide mucha intensidad. Hoy vimos un poquito los trabajos y en los reducidos ya pide mucha intensidad. Está encima y eso también es bueno para nosotros”.
“Nos merecemos una victoria”
Cerro Porteño viene de empatar 1-1 ante Libertad, resultado que prolongó la búsqueda de una victoria que el equipo considera necesaria para recuperar confianza.
“Anímicamente estamos bien. Fue un partido parejo y, para mí personalmente, creo que merecimos ganar. Ahora hay que pensar en el jueves, porque ahí tenemos que levantar y darle el envión que necesitamos”, manifestó Aliseda.
El jugador reconoció que todavía es prematuro observar plenamente la mano de Costas, debido al poco tiempo de trabajo. “Tampoco hemos estado tanto con él para que ya se vea la mano del técnico, pero creo que a medida que pasen los días y las semanas ya se va a ver”, explicó.
Quería patear el penal
Aliseda también reveló que tenía intención de ejecutar el penal que Cerro Porteño desperdició ante Libertad, aunque finalmente la responsabilidad recayó en Jonathan Torres.
“Sí, quería patearlo, pero Johnny también ha pateado penales y se sentía con confianza. Desafortunadamente no pudo hacer gol, pero hay que seguir trabajando y apoyar a los compañeros”, expresó.
Sobre la elección del ejecutante, explicó que existe un orden establecido: “Hay un jugador asignado. Era Pablo, pero no estaba; después entró Johnny y le quedó a él”.
Un mensaje para el hincha
En medio de un momento deportivo complicado, Aliseda pidió paciencia y respaldo a los aficionados azulgranas.
“Que crean en el equipo. La gente sabe que cuando nosotros nos levantamos y, más que nada, necesitamos esa victoria que venimos buscando hace rato. Que crean y tengan un poco de paciencia”, afirmó.
Y agregó: “Nosotros estamos dando todo y el jueves es una prueba de eso, para que la gente empiece a confiar de vuelta en nosotros”.
“Estamos bien físicamente”
Aliseda también se refirió a su estado físico. El argentino explicó que viene recuperando ritmo después de haber tenido dificultades al inicio de la temporada.
“Me siento bien. Hace rato no jugaba tanto, así que estoy contento con el presente. A medida que vaya jugando me voy encontrando mejor físicamente y tomando ritmo”, comentó.
El atacante también lamentó la cantidad de lesionados que tuvo el plantel durante el semestre, aunque destacó el compromiso de quienes están disponibles.
“Siempre tratamos de dar el 100% por la camiseta. Cuando vuelvan los lesionados, esperamos que den lo mismo que nosotros o más”, sostuvo.
La eliminación ante Palmeiras
Finalmente, Aliseda recordó la eliminación de Cerro Porteño ante Palmeiras en los octavos de final de la Copa Libertadores y consideró que el equipo tuvo argumentos para competir ante el conjunto brasileño.
“Creo que nosotros en los córners somos muy fuertes, defensivamente somos muy fuertes. Palmeiras nos atacó ahí y desafortunadamente también se nos lesionaron jugadores importantes. Un poco cae en esa eliminación, pero es fútbol y Palmeiras también es un terrible equipo”, concluyó.