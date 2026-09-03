Cerro Porteño despluma al Canario con goles en Itauguá

Cerro Porteño hizo sencillo lo que en los papeles parecía complicado, con la jerarquía transformada en eficacia para ir al descanso con tres goles de ventaja. Es que en cada golpe recibido, Recoleta FC se iba desmoronando. Fue victoria azulgrana por 3-1 en el 12 de Octubre de Itauguá, por la octava fecha del torneo Clausura 2026.

Lea más: Cerro Porteño cuenta con un “equipo de lesionados”

Una primera mitad cerrada casi con la misma cantidad de oportunidades ofensivas, pero con el Ciclón marcando una gran diferencia. Mientras el portero Manuel Roffo era una invitación al gol, el Canario no podía embocar el arco, con dos envíos que fueron al travesaño y resoluciones del “eléctrico” Aldo Walmor González que resultaban fallidas.

Tan discreto es el guardameta argentino hasta que regaló un tiro de esquina otorgado por demorar una salida en plena fracción inicial.

El primer tanto se produjo tras un aguante de Jorge Morel, el centro de Iván Ramírez en dirección a Ignacio Aliseda quien le dio una perfecta asistencia a Pablo Vegetti, quien tuvo tiempo y espacio para controlar el balón y despedir el zurdazo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Una propuesta de ataque por ataque que no se plasmaba en el marcador, ya que los azulgranas ampliaron la cuenta tras un pase por derecha de Gamarra para el cierre de Vegetti al adelantarse a Pereira. En un plantel lleno de lesionados, el señor de 37 años se mostraba entero (profesionalismo puro), firmando su primer doblete con “la mitad más”.

Como si fuera poco, cerca del cierre de la primera mitad, “Súper” Ramírez clavó un derechazo desde fuera del área para configurar la goleada. Una vez más el argentino Andrés Marsengo, con muchos problemas, tanto por abajo, para la salida con los pies, como por arriba, recogía la pelota de su portería en un juego en en su desarrollo, no presentaba tres goles de diferencia.

Recoleta acortó distancia en los tramos iniciales de la complementaria, mediante un frentazo de Marcos Pereira tras un tiro de esquina de Wil Báez. El espectáculo se tornaba interesante, porque el equipo de Gustavo Costas no ofrecía garantías.

Un placar más acorde con lo que pasaba en el terreno. El descuento le posibilitó a “Reco” a recomponer en parte su imagen, le puso ganas, niveló las acciones, pero su problema pasó por la definición. Tampoco generó tantas oportunidades, avanzó más bien con fuerza que con fútbol.

La mejor versión azulgrana se vio en la fracción inicial. En la segunda le aplicó una regulada para asegurar la victoria, la primera en la nueva era Gustavo Costas en el Ciclón, al que aún le falta mucho para estar a tono con su mote.

Detalles del enfrentamiento

Estadio: Luis Salinas. Árbitro: Derlis López. Asistentes: Eduardo Britos y Héctor Medina. Cuarto árbitro: Giancarlos Juliadoza. VAR: José Rodrigo Armoa. AVAR: Christian Sosa.

Recoleta FC: Andrés Marsengo; Facundo Echeguren (62’ Blas Medina), Marcos Pereira, Luis Cardozo (67’ Richart Ortiz Páez) y Lucas Monzón; Juan José Falcón (ST Pedro Ríos), José Antonio Espínola, Fernando Galeano (59’ Juan Alexander Franco) y Alejandro Silva (ST Wilfrido Báez); Aldo Walmor González y Paul Charpentier. D.T.: Jorge González Frutos.

Cerro Porteño: Manuel Roffo; Iván Ramírez Segovia, Lucas Quintana, Gustavo Velázquez (ST Gastón Giménez), Lucas Merolla y Guillermo Benítez (73’ Blas Riveros); Jorge Morel, Ariel Gamarra (63’ Cristhian Paredes) y Carlos Chena; Ignacio Aliseda (63’ Derlis Rodríguez) y Pablo Vegetti (87’ Jonatan Torres). D.T.: Gustavo Costas.

Goles: 13’ y 33’ Pablo Vegetti, 43’ Iván Ramírez (CP); 51’ Marcos Pereira (R). Amonestados: 56’ Wilfrido Báez y 70’ José Espínola (R). Tiros de esquina: Recoleta 6 (5 en el PT)-Cerro Porteño 3 (2). Recaudación: 83.020.000 guaraníes, por 3.162 ingresantes.