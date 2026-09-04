Mathías Villasanti ganó el duelo de paraguayos y Gremio clasificó a semifinales de la Copa de Brasil

Gremio es el cuarto y último semifinalista de la Copa de Brasil 2026. El Tricolor ganó el clásico gaúcho en la revancha de los cuartos de final y accedió a la serie de los cuatro mejores del certamen. Un semana después del empate sin goles en el Beira-Río, los dirigidos por el portugués Luis Castro vencieron 3-1 al Internacional en el Arena do Gremio.

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En el duelo de paraguayos, Mathías Villasanti y Antonio Sanabria fueron titulares en el local y el visitante respectivamente: el mediocampista ex Cerro Porteño jugó hasta los 89 minutos cuando fue reemplazado por Danilo Barbosa, mientras que el delantero, que llegó procedente del Cremonese de la Serie B de Italia en este mercado de pases, fue sustituido por Alerrandro a los 71′.

Los goles del Gre-Nal en los cuartos de final de vuelta de la Copa de Brasil

Gremio encaminó el triunfo y el boleto a la próxima ronda en el primer tiempo: Carlos Vinicius, con un doblete a los 14 y 22 minutos, adelantó al dueño de casa. En la complementaria, el croata Filip Krovinovic, ex Benfica, West Brom, Nottingham Forest, entre otros, anotó el tercero a los 68′. Por su lado, Vinitho, sobre los 79′, anotó el gol del honor a favor de Internacional.

Copa de Brasil 2026: Los cruces de las semifinales y cuándo es la final

Con la clasificación del equipo de Mathías Villasanti, las dos llaves de semifinales de la Copa de Brasil 2026 están definidas: Gremio de Porto Alegre vs. Atlético Mineiro y Vasco da Gama vs. Palmeiras. En principio, los duelos de ida están fijados para el sábado 31 de octubre, a las 21:30, mientras que los encuentros de vuelta, el sábado 7 de noviembre, a la misma hora.

La final de la Copa de Brasil 2026 sería el domingo 6 de diciembre. A diferencia de las ediciones anteriores (a partidos de ida y vuelta), la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) estableció que la definición del título será a partido único y en un escenario neutral. Hasta el momento, el organismo rector del fútbol brasileño no confirmó el estadio para el encuentro.