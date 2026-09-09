Cerro Porteño vs. Exa Ysaty: ¡Entradas agotadas para la final de vuelta de la Liga Premium!

Cerro Porteño está muy cerca de conquistar la Liga Premium de Futsal FIFA por undécima vez seguida. El Ciclón, único campeón del certamen desde la primera edición en 2015, disputa el viernes la vuelta de la final contra Exa Ysaty: el partido es a las 21:00, hora de Paraguay, en el estreno del Arena Juan José Zapag. En la ida, fue 7-3 a favor del Azulgrana.

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La vuelta de la llave será el nuevo Polideportivo del club de Barrio Obrero, que a dos días del juego, venció todas las entradas habilitadas. “¡Todos los sectores agotados!”, informó @CerroFutsalFIFA en las redes sociales. De esta forma, la definición del torneo de la máxima categoría del Fútsal FIFA en Paraguay será a estadio repleto.

El anuncio de Cerro Porteño sobre las entradas de la final

La capacidad del Arena Juan José Zapag, en homenaje al ex presidente de la institución, es para unos 4.000 espectadores aproximadamente. “Es un nuevo ícono, quedará para la historia”, comentó Miguel Duarte al Cardinal Deportivo. El escenario, que significó una inversión cercana a los US$ 5.000.000, cuenta con una pantalla gigante 360°, según el ingeniero encargado de la obra.