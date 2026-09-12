Gustavo Costas: “No es lo mismo patear un penal en la práctica que en un partido”

“Vamos a seguir entrenando penales. No es lo mismo patear un penal en la práctica que en la cancha. Es totalmente distinto”, señaló Costas en la conferencia de prensa posterior al empate 1-1 frente a Guaraní.

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El técnico explicó que la diferencia está, principalmente, en la presión que implica una ejecución durante un partido. “Podés patearlo diez mil veces en la semana, que no es lo mismo en un partido. En la semana sabés que no hay gente, no te estás jugando nada. Entonces lo pateás más relajado. Después hay que ver cómo lo pateás en un partido”, manifestó.

Costas confirmó además que Vegetti y Aliseda son los dos primeros ejecutores definidos por el cuerpo técnico. “Desde que empezó el partido, en las charlas siempre decimos los penaleros y eran ellos dos”, indicó.

Ante Guaraní, Vegetti tuvo la posibilidad de poner en ventaja a Cerro sobre el tramo final, después de una mano sancionada mediante la intervención del VAR. Sin embargo, el delantero argentino elevó su remate y dejó escapar una nueva oportunidad.

El episodio recordó lo ocurrido recientemente ante Libertad, cuando Cerro también tuvo un penal a favor y no pudo convertir. “Nos pasó lo mismo de contra Libertad, al mismo minuto, todo lo mismo. Y no pudimos aprovechar”, lamentó Costas.

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El entrenador calculó además el impacto que tuvieron estas situaciones en la campaña. “La calentura es que perdimos otro penal más y hubiesen sido cuatro puntos que nos perdimos por los penales, que estaríamos ahí más cerca todavía”, afirmó.

Costas, no obstante, no anunció un cambio definitivo en los encargados. La intención inmediata es continuar con el trabajo específico y determinar quién se encuentra mejor preparado para asumir la responsabilidad.

“Vamos a seguir entrenando y ver quién es el más capacitado para patear”, expresó el técnico, consciente de que el problema de Cerro ya no pasa solamente por la ejecución técnica, sino también por la capacidad de trasladar al partido lo trabajado durante la semana.