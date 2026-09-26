Pacientes oncológicos exigen participación al Gobierno y respaldan a la Doctora Noguera

Diversas organizaciones de pacientes con cáncer de distintos puntos de Paraguay se unieron en un contundente comunicado dirigido al presidente de la República, Santiago Peña, y al ministro de Salud, Isaías Fretes.

Las asociaciones exigen una participación activa y vinculante en los procesos de decisión que afectan directamente sus derechos y la calidad de su atención médica.

El documento enfatiza la necesidad de que las autoridades trabajen de manera conjunta con los verdaderos protagonistas: los pacientes y sus familias.

“Hacemos un llamado respetuoso a las autoridades para que no se borre ni se deje fuera la voz de los pacientes oncológicos”, señala el texto, recalcando que ninguna política de salud pública referida al cáncer debe formularse sin la perspectiva de quienes transitan la enfermedad a diario.

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Asimismo, las agrupaciones firmantes expresaron un reconocimiento explícito a la Doctora Jabibi Noguera, a quien calificaron como una profesional íntegra, comprometida y técnica, que ha demostrado apertura para escuchar y mejorar los procesos sanitarios en busca de una atención con mayor calidez humana.

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El pronunciamiento lleva la firma y el respaldo de una amplia red de organizaciones a nivel nacional, consolidando un frente común por una salud pública digna:

APACFA (Asociación de Pacientes Con Cáncer y Familiares)

JEROVIA Apo HSP (Asociación de Pacientes Oncológicos del Hospital San Pablo)

ASOPÑE (Asociación Oncológica Pilar - Ñeembucú)

UNIDOS POR UN MISMO LAZO (Comisión de Pacientes y Familiares - Coronel Oviedo)

Asociación de Pacientes Oncológicos del Sur

JUNTOS LOGRAREMOS (Asociación de Lucha Contra el Cáncer - Concepción)

AACMA (Asociación de Apoyo Contra el Cáncer Multidisciplinario del Amambay)

Asociación Onco Solidaria de Pilar

Lazos de Amor (Caaguazú)

APOAP (Asociación de Pacientes Oncológicos del Alto Paraná - HRCD)

Las organizaciones concluyeron reafirmando que la salud es un derecho fundamental y exigiendo que la atención oncológica en el país se rija bajo los pilares de calidad, calidez, respeto y dignidad.