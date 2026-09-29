Cerro Porteño
29 de septiembre de 2026 a la - 13:02

Carlos Chena, la novedad entre los convocados de Cerro Porteño

El argentino Gustavo Costas, entrenador de Cerro Porteño, durante un partido de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
El argentino Gustavo Costas, entrenador de Cerro Porteño, durante un partido de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.

Carlos Chena regresa a la lista de convocados de Cerro Porteño para la Copa Paraguay 2026. El canterano del Ciclón no jugó ante Sportivo Trinidense por acumulación de amarillas.

Por ABC Color
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Carlos Chena es la única novedad en la lista de convocados de Gustavo Costas para la presentación de Cerro Porteño en la Copa Paraguay 2026. El Ciclón, que perdió 2-1 con Sportivo Trinidense y quedó a 8 puntos del nuevo líder Olimpia en el torneo Clausura 2026, enfrenta a Rubio Ñu por los octavos de final: el partido es el miércoles, a las 19:30, en el Luis Salinas de Itauguá.

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Chena estuvo ausente contra el Triki por el campeonato debido a una acumulación de tarjetas amarillas: sumó 5 con cuatro amonestaciones en las juveniles y una en la Primera División, cumpliendo un encuentro de sanción. En el semestre, el mediocampista de 19 años suma 7 cotejos: 6 por el certamen de Liga y 1 por la competencia nacional (1-0 vs. Resistencia en 16avos).