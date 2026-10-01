Gustavo Costas: “Los jugadores tenían que dar este regalo”

Autocrítica, físico y tensión hasta el último minuto

El estratega argentino reconoció que el trámite se complicó más de la cuenta en el tramo final, especialmente debido al desgaste acumulado y a las imprecisiones para liquidar el pleito: “La verdad que la sufrimos a lo último, como nos viene pasando... En el primer tiempo me gustó, después tuvimos altibajos (...) Y nosotros, otra vez, cuando la tuvimos, no la supimos aprovechar. Tuvimos una clarísima en el segundo tiempo, que era para definir el partido y le dimos vida. Y no se puede dar vida a estos equipos que vos sabés que te dan batalla hasta el final”.

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Asimismo, el conductor azulgrana puso paños fríos al nivel físico del equipo, contextualizándolo con el panorama actual que atraviesa el fútbol sudamericano: “Hoy el fútbol es muy físico también. Es muy físico, hay que aguantarlo. Hoy lo pudimos aguantar; sabemos que todavía no estamos 10 puntos para hacer esos partidos intensos que te pide el juego. Pero bueno, de a poco los chicos van a acoplarse mejor en la parte física”.

Pelear hasta el final y la espina con la Copa Paraguay

Consciente de la distancia en la tabla del torneo Clausura, el DT remarcó que la exigencia de la camiseta azulgrana no permite bajar los brazos, dejando intacta la ilusión de pelear en todos los frentes y poniendo especial foco en el trofeo nacional que le esquiva al club:

“Sé que hemos quedado lejos, capaz de la punta, pero, como le dije, mientras los jugadores, mientras tengamos vida, tenemos que estar ahí peleando todo el campeonato; tenemos que ocuparnos de ganar cada partido... Y después lo de la Copa es algo que nos debemos, porque Cerro no tiene la Copa Paraguay y sería algo hermoso poder lograrla y tenerla de una vez por todas”, manifestó el argentino.

🗣️Cerro Porteño sufrió, pero logró el objetivo de clasificar a los cuartos de final de la #CopaParaguayAPF. "El primer tiempo me gustó, al final nos costó mantener el partido", dijo Gustavo Costas. pic.twitter.com/ApLdcWEGHz — Tigo Sports (@TigoSportsPY) October 1, 2026

Cariño por el país y regalo de aniversario

Para cerrar, el adiestrador hizo hincapié en su arraigo con Paraguay y aprovechó los micrófonos para enviar un cálido saludo al pueblo cerrista en vísperas de un nuevo aniversario del club: “Lo que yo quiero a este país, lo digo siempre (...) me siento como en casa y el cariño de la gente se nota (...) También le quería mandar muchas felicidades al hincha de Cerro por el aniversario de mañana, que es muy importante. Los jugadores tenían que dar este regalo, de pasar y estar más cerca de esta copa”.