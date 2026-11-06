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Cerro Porteño
06 de noviembre de 2026 - 19:05

Cerro Porteño, con un regreso una y baja en la zaga para recibir a Recoleta FC

El entrenador de Cerro Porteño, Gustavo Costas da indicaciones a sus dirigidos, Lucas Quintana y Blas Riveros durante el encuentro ante Sportivo Luqueño en Itauguá.
El entrenador de Cerro Porteño, Gustavo Costas da indicaciones a sus dirigidos, Lucas Quintana y Blas Riveros durante el encuentro ante Sportivo Luqueño en Itauguá.

El “Ciclón” abre la jornada dominical en La Nueva Olla buscando afirmarse en el Clausura 2026. Gustavo Costas recupera a su capitán en defensa, pero sufre piezas sensibles en la ofensiva y la zaga.

Por ABC Color
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Con un retorno y la urgencia de seguir consolidando su idea, Cerro Porteño se alista para encarar el duelo correspondiente a la decimonovena ronda del torneo Clausura 2026. El “Ciclón” de Barrio Obrero recibirá en La Nueva Olla a Recoleta FC, en el encuentro que pondrá en marcha la jornada dominical desde las 17:00.

Lea más: ¿Qué necesita Cerro Porteño con Olimpia al bicampeonato para clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores?

El regreso del capitán

Para este compromiso, el entrenador azulgrana, Gustavo Costas, vuelve a tener a su entera disposición al zaguero Lucas Quintana. El defensor purgó su polémica suspensión de tres fechas tras ver la tarjeta roja directa —siendo capitán— en aquel recordado duelo ante el Sportivo Ameliano por la decimoquinta ronda, disputado también en el coliseo de Barrio Obrero.

Aquella baja obligada le había abierto la vacante al argentino Lucas Merolla, quien cubrió el puesto en los dos encuentros posteriores: la victoria ante San Lorenzo y la caída en el clásico ante Olimpia. En este último compromiso, apenas pudo completar la primera mitad tras sufrir un esguince de tobillo grado 2, lesión que lo dejó al margen en el reciente triunfo ante Libertad y que lo margina también de este choque frente al “Canario”.

El rompecabezas en la defensa

Con este panorama, Lucas Quintana se perfila para recuperar su lugar natural en la línea de cuatro defensiva, haciendo dupla en la zaga central junto a Alexis Cañete. Sin embargo, Costas maneja variantes: otra posibilidad latente es el ingreso de Víctor Gustavo Velázquez, quien puja mano a mano con el zaguero que retorna de su sanción para ganarse un lugar en el once inicial.

Las sombras del Superclásico

Cabe recordar que ademásde la resta de Lucas Merolla Cerro Porteño sufre la ausencia de Ignacio Aliseda frente al Canario. Ambos futbolistas jugaron por última vez en el superclásico del fútbol paraguayo (la caída 0-2 ante Olimpia por la fecha 17), un partido fatídico en lo físico ya que ninguno pudo terminar el juego: Alexis Cañete ingresó como sustituto del zaguero lesionado ya en el entretiempo, mientras que Jonatan Torres debió reemplazar al delantero sobre el epílogo, a los 90+2′.

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