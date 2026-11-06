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Cerro Porteño
06 de noviembre de 2026 - 12:50

¿Qué necesita Cerro Porteño con Olimpia al bicampeonato para clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores?

Jugadores de Cerro Porteño en camisetas rojo, azul y blanco sonríen en formación, con el portero en camiseta amarilla en el centro.
Los futbolistas de Cerro Porteño posan en la fotografía previa al partido frente a Libertad por la fecha 18 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Huerta, en Asunción, Paraguay.Pedro González, ABC Color

Cerro Porteño continúa vivo en la lucha por acceder directamente a la Copa Libertadores 2027, pero no depende de sí mismo. ¿Cómo clasifica?

Por ABC Color
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Cerro Porteño festejó la combinación de resultados de la fecha 18 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay: el triunfo 1-0 sobre Libertad, la derrota 2-0 de Nacional con San Lorenzo y la goleada 4-1 de Olimpia contra Recoleta FC. El Ciclón acortó la diferencia en la pelea por el último lugar a fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

Lea más: Las dos bajas de Cerro Porteño para enfrentar a Recoleta FC

Los dirigidos por Gustavo Costas llegaron a 65 puntos y quedaron a 6 del Tricolor de Víctor Bernay cuando todavía restan 12 unidades por disputar, incluyendo el duelo entre sí en la jornada 20. La Academia ocupa el segundo puesto del anual, mientras que el Azulgrana está tercero, en la última posición al certamen internacional.

Jorge Morel (5), futbolista de Cerro Porteño, festeja un gol en el partido frente a Sportivo Ameliano por la fecha 15 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
Jorge Morel (5), futbolista de Cerro Porteño, festeja un gol en el partido frente a Sportivo Ameliano por la fecha 15 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.

¿Por qué Cerro necesita de Olimpia para clasificar a la Copa Libertadores 2027?

La victoria de Olimpia sobre Recoleta FC fue valiosa porque Cerro Porteño necesita que el tradicional rival logre el bicampeonato de Liga. El Decano de Pablo Vitamina Sánchez (39 unidades) amplió a 7 puntos la ventaja sobre el segundo en la tabla de posiciones del torneo Clausura 2026 (Nacional con 32) y tiene encaminada una nueva consagración.

Con el Franjeado ganando el título, el acumulativo abre el segundo último pasaje a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 ya que el primero pertenece al Rey de Copas, que logró al ganar el torneo Apertura 2026. Por ende, en este escenario, el Tricolor, el Ciclón, como también Sportivo Trinidense, Libertad y Guaraní, están en la pelea.

El argentino Pablo Vegetti (d), futbolista de Cerro Porteño, celebra un gol en el partido frente a Recoleta FC por la fecha 8 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Salinas, en Itauguá, Paraguay.
El argentino Pablo Vegetti (d), futbolista de Cerro Porteño, celebra un gol en el partido frente a Recoleta FC por la fecha 8 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Salinas, en Itauguá, Paraguay.

¿Cómo clasifica Cerro Porteño a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027?

Cerro necesita que Olimpia conquiste el torneo Clausura 2026 y, debe remontar a Nacional en el acumulativo. En el último tramo, el Ciclón enfrenta a Recoleta FC (19ª), Guaraní (21ª) y Rubio Ñu (22ª), mientras que el Tricolor mide, a Libertad (19ª), Rubio Ñu (21ª) y 2 de Mayo (22ª). Pero en la fecha 20, los dos juegan entre sí en el Arsenio Erico.

La tabla acumulativa

  1. Olimpia 88 puntos (Copa Libertadores)
  2. Nacional 71 puntos (Copa Libertadores)
  3. Cerro Porteño 65 puntos (Copa Libertadores)
  4. Sportivo Trinidense 63 puntos (Copa Sudamericana)
  5. Libertad 61 puntos (Copa Sudamericana)
  6. Guaraní 20 puntos (Copa Sudamericana)
  7. Sportivo Ameliano 52 puntos (Copa Sudamericana)
  8. 2 de Mayo 52 puntos
  9. Recoleta FC 43 puntos
  10. Sportivo Luqueño 39 puntos
  11. Rubio Ñu 39 puntos
  12. San Lorenzo 25 puntos
Los jugadores de Cerro Porteño festejan un gol en el partido frente a Guaraní por la fecha 10 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.
Los jugadores de Cerro Porteño festejan un gol en el partido frente a Guaraní por la fecha 10 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.

¿Qué pasa si Nacional y Cerro Porteño igualan en puntos en la tabla acumulativa?

Si Nacional y Cerro Porteño empatan en puntos en el anual al finalizar el torneo Clausura 2026, el primer criterio de desempate, según el Reglamento General de Competiciones de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), es el duelo directo entre sí durante el año. A falta de un cotejo, el Ciclón ganó uno; el Tricolor triunfó en otro y un empate.

Hasta el momento, hay ventaja para la Academia por diferencia de goles. Por ende, el cuarto y último choque entre ambos es clave en el hipotético caso de terminar el 2027 con el mismo puntaje en el anual. Si el Azulgrana de Gustavo Costas iguala o vuelve a perder, está obligado a sumar más puntos que el Albo de Víctor Bernay.

Torneo Apertura 2026

  • Cerro Porteño 0-2 Nacional
  • Nacional 0-0 Cerro Porteño

Torneo Clausura 2026

  • Cerro Porteño 1-0 Nacional
  • Nacional vs. Cerro Porteño (Fecha 20)
Gustavo Velázquez (c), jugador de Cerro Porteño, disputa el balón en el partido frente a Nacional por la fecha 9 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
Gustavo Velázquez (c), jugador de Cerro Porteño, disputa el balón en el partido frente a Nacional por la fecha 9 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.

La Copa Paraguay, el otro camino de Cerro Porteño a la Copa Libertadores 2027

Cerro Porteño tiene otro camino para acceder a la Copa Libertadores 2027 si no logra el pase por el acumulativo (si es 2° clasifica a fase de grupos y si es 3°, a la Fase 2). La Copa Paraguay 2026 es la alternativa del Ciclón, que por primera vez disputa semifinales: mide a Sol de América de la División Intermedia 2026 (finalizó a principios de octubre).

El Azulgrana debe superar al Danzarín y conquistar el título (boleto a la Supercopa Paraguay 2026), ya que del otro lado están Libertad (5° en el anual en zona de Copa Sudamericana 2027) y Recoleta FC (9° fuera de los puestos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana), otros dos aspirantes a la Copa Libertadores 2027 por la copa nacional.

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