La Leyenda se juega en Olimpia

Olimpia enfrenta en la noche de este miércoles a Tembetary en Itauguá, a las 19:00, por los octavos de final de la Copa Paraguay 2025. La Leyenda, Éver Almeida, pone lo mejor que tiene en el momento, en el entendimiento de que este certamen es la vía más factible para llegar a la Copa Libertadores.