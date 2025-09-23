La Leyenda se juega en Olimpia

En la llave de 16 de la Copa Paraguy, Olimpia, el Decano de nuestro fútbol, venció a Fernando de la Mora por 3-0. Su rival de la fecha, Atlético Tembetary, compite en la máxima categoría, pero su retorno a la Intermedia es casi seguro.
El match entre franjeados y nómadas se desarrollará en el 12 de Octubre de Itauguá, a las 19:00.
Los olimpistas marchan en la antepenúltima posición del torneo Clausura, por lo que necesitan mejorar su imagen.
El ganador del duelo medirá en cuartos a 2 de Mayo o al sorprendente Minga Guazú. Alineaciones probables:
Olimpia: Lucas Verza; Gustavo Vargas, Manuel Capasso y Héctor David Martínez; Rodney Redes, Alex Franco, Richard Ortiz, Hugo Quintana e Iván Leguizamón; Adrián Alcaraz y Carlos Sebastián Ferreira.
Tembetary: Tomás Canteros; Víctor Barrios, Nicolás Marotta, Sebastián Olmedo y Wildo Alonso; Juan Francisco Esteche, Hosué Díaz, Rodrigo López y Willian Candia; Carlos Favero y Paul Charpentier.
“Aperitivo” de mitad de semana
El primer juego de la jornada de miércoles será animado por Sportivo Ameliano y General Caballero de Juan León Mallorquín, que medirán fuerzas a las 16:30, en el Parque Guairá, en Villarrica.
En la fase anterior, la V azulada dejó al margen al 12 de Junio de Villa Hayes, mientras que el Rojo mallorquino eliminó a Humaitá de Roque Alonso.