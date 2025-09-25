El 2 de Mayo avanza a cuartos de final

De manera tempranera, el “Gallo” inauguró el marcador con el tanto que nació con una acción individual de Llano, luego de dejar a tres rivales por el camino, metió el centro conectado de cabeza en el primer poste por Acosta.
Pasando la media hora el dueño de casa estiró la diferencia con otro tanto de Acosta, quien al borde de la medialuna del área recibió de espaldas al arco, con una pisada dejó en el camino a Díaz, para luego sacar el derechazo inatajable.
Antes de que se cierre el primer tiempo, un penal discutible por un pisotón de Maidana sobre Méndez otorgó a Minga Guazú un penal, y la posibilidad de descontar a Alex Duarte, cuyo tiro casi fue evitado por el portero Servín.