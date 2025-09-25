River Plate avanza con doce pasos a los cuartos de final

En un partido bastante parejo, entre elencos que militan en la segunda categoría, el “triángulo rojo” de la Chacarita inauguró el marcador en la media hora de partido, con la anotación de César Tobías Castellano, conectando con un cabezazo esquinado el tiro de esquina de Benítez.
En la recta final del lance el “Kelito” llegó a la paridad, por intermedio de Matías González Riveros, quien en posición, que tuvo que ser ratificada por el VAR, terminó desviando levemente el cabezazo de Bareiro, que también tenía destino de red. Con la paridad fueron a la definición desde los doce pasos.
En la tanda de penales sobresalió la experiencia del portero de River Plate, Joel Silva, quien se encargó de contener las ejecuciones de Rodrigo Vera y de Nolberto Báez, además de contar con la falta de eficacia de Jorge Colmán, cuyo tiro se estrelló por el larguero.
