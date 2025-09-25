River Plate avanza con doce pasos a los cuartos de final

En el duelo entre clubes de la División Intermedia, River Plate derrotó esta noche en penales 3-2 a Resistencia SC, luego de la igualdad 1-1 en los noventa, para adjudicarse el boleto a los cuartos de final de la Copa Paraguay, etapa en la que aguarda por el ganador entre Libertad y Guaraní.