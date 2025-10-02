De la mano de “Kili”, Nacional avanza a cuartos de final de la Copa Paraguay

El encuentro celebrado en terreno del Sportivo San Lorenzo tuvo exceso de respeto entre los equipos, eso al menos se notó en el trámite de juego, en el que se repartieron la posesión del esférico, pero sin la profundidad para dirigir el peligro hacia las porterías.

El primero en aproximarse fue el elenco tricolor, sacando provecho de un intento de retroceso de Salcedo que tuvo al acecho a Bailone, quien divisó el panorama y extendió la réplica hacia Arrúa, este fabricó el resquicio para sacar el disparo débil que pasó cerca del poste derecho de Dufour.

Pasada la media hora, la “cruz amarilla” respondió con un desborde de Román, quien ganó línea de fondo por derecha y metió el centro al primer poste, que Álvarez quiso conectar con una definición por encima del portero Rojas, quien achicó bien el ángulo de tiro y terminó tapando la definición.

Llegando a la hora de partido, Alex Álvarez cayó en una trampa, al ser provocado por Prieto, este último lanzó una serie de improperios verbales que Álvarez no pudo ignorar, respondiendo con una patada desde el suelo, acción capturada por el VAR, lo que llevó al árbitro a mostrarle la roja directa, dejando al equipo con diez hombres y lamentando una expulsión evitable.

Con la diferencia numérica, el encuentro no dejó de ser parejo, La Academia no encontró la manera de poder hacer pesar la diferencia de un hombre de más, por lo que la definición pasó a la tanda de penales, en la que el portero Santiago Rojas terminó luciéndose para hacerse figura al taparle sus ejecuciones a César Benítez y al capitán Luis de la Cruz, una en cada esquina.

El martes se completa la serie de octavos

El próximo martes se disputará el último encuentro de los octavos de final del torneo de integración: Cerro Porteño y Sol de América (Intermedia) jugarán a las 19:00, en el estadio Luis Salinas de Itauguá.

A falta de un partido, estos son los emparejamientos confirmados: Atlético Tembetary-Sportivo 2 de Mayo, Guaraní-River Plate (Intermedia), Sportivo Trinidense-12 de Octubre de Itauguá (Primera B) y General Caballero de Mallorquín, que aguarda por el último clasificado.

Esta séptima edición del evento no solo ofrece un significativo premio económico de G. 1.000.000.000 (Mil millones de guaraníes) para el campeón, sino que también otorga una codiciada plaza para la Copa Libertadores 2026.