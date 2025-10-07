Cerro Porteño avanza raspando a los cuartos de final

El Ciclón tuvo el control absoluto de las acciones en la primera mitad, monopolizando la posesión del esférico e instalándose en campo adversario, que cabe tener en cuenta que salvó la permanencia en la segunda categoría en la última fecha.

En los primeros minutos, el azulgrana encontró la posibilidad de adelantarse en el marcador con un penal derivado de un agarrón dentro del área de Gustavo Giménez sobre Bruno Valdez, en una acción de tiro de esquina, sancionado por el juez y capitalizado por Jonatan Torres con un derechazo cruzado y rasante al lado derecho de Bordón, quien se jugó hacia el lado opuesto.

El déficit de Cerro Porteño fue no liquidar el partido cuando lo pudo hacer durante su dominio; la mínima diferencia en el marcador dejaba con vida al “danzarín”, que encontró las armas para terminar vendiendo cara la eliminación.

En la complementaria, el elenco unicolor se animó a más y dentro de sus posibilidades logró inquietar la portería de Alexis Martín Arias, quien en una de las más claras estuvo firme ante un disparo a quemarropa de Rivarola, en una acción que nació en una recuperación alta de Aguayo, ante una salida deficiente de Pérez.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Cerro Porteño contó con dos posibilidades claras para asegurar la clasificación con un tiro colocado de Torres, que sacó Bordón con la yema de los dedos, y un cabezazo de “Totín” a la posición del guardameta solense, acciones desaprovechadas para terminar pidiendo hora, en un encuentro que deja en claro que Jorge Bava tiene mucho trabajo por delante.