Bruno Valdez: “el profe llegó recién, va dando su idea”

“Fue un partido muy complicado, Sol de América venía de cuatro triunfos al hilo, entonces hoy demostraron que les alcanzó para poder salvarse la categoría (División Intermedia). Nos costó un poco a nosotros, pero el profe llegó recién, va dando su idea y de a poco vamos a ir nosotros mejorando también con su idea”, comentó el defensor.

Al ser consultado sobre la evaluación de esta etapa inicial con el nuevo cuerpo técnico, el jugador expresó: “Las victorias nos ayudan a trabajar la semana más tranquilo. Sabemos que, como te dije recién, tenemos que mejorar varias cosas. El profe fue directo, conciso con su mensaje, no darnos muchas herramientas de entrada. También sabíamos que veníamos haciendo bien las cosas, solo que no nos estaban dando los resultados y nada, tranquilo y más feliz por la victoria”.

Finalmente, el zaguero se refirió a su momento personal, su resurgimiento futbolístico tras una etapa complicada: “La verdad que fue muy complicado para mí. Creo que es un premio también para mí por el trabajo, por la dedicación. Traté siempre de dar lo mejor de mí, tuve la noticia esa de este torneo. Los compañeros también me ayudaron bastante, mi familia, mi esposa, mis hijos, mis padres. Seguir trabajando, sé que esto es fútbol también y con trabajo conseguí también un espacio más, y muy feliz de poder representar otra vez a esta institución que es tan grande. Me siento muy orgulloso de estar en este club y ojalá que podamos conseguir el objetivo”.

