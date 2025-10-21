La Copa Paraguay y los cuartos de final: cruces, días y horarios

La Copa Paraguay 2025 disputa hoy la primera serie de los cuartos de final. Atlético Tembetary, descendido a la División Intermedia, enfrenta a 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero: El partido empieza a las 18:30, hora de Paraguay, en el estadio Gunther Vogel de la ciudad de San Lorenzo. Los otros tres enfrentamientos están programados en los dos días posteriores.

El ganador de la llave entre los dos clubes de la máxima categoría avanza a las semifinales y espera por el vencedor de Guaraní vs. River Plate. El Aborigen, puntero del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay, y el Kelito, que descendió a la Primera División B, juegan el miércoles 22 de octubre, a las 19:30, en el Erico Galeano de Capiatá.

Pero antes del duelo entre el Legendario y la Banda Roja, Nacional mide a 12 de Octubre de Itauguá a las 17:00 en La Arboleda de Asunción. Por su lado, Cerro Porteño y General Caballero de Juan León Mallorquín chocan el jueves 23 de octubre, a las 18:30, en el Luis Salinas de Itauguá. Los mejores de cada cruce disputan posteriormente el cotejo por el boleto a la final.

Copa Paraguay 2025: Los cuartos de final

Martes 21 de octubre

Atlético Tembetary vs. 2 de Mayo: a las 18:30 en el Gunther Vogel

Miércoles 22 de octubre

Nacional vs. 12 de Octubre: a las 17:00 en La Arboleda

Guaraní vs. River Plate: a las 19:30 en el Erico Galeano

Jueves 23 de octubre

Cerro Porteño vs. General Caballero: a las 18:30 en el Luis Salinas