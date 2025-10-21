¿Por qué Cerro Porteño todavía depende de sí para conquistar el torneo Clausura?

Cerro Porteño igualó 1-1 con Olimpia en el último superclásico de la temporada y quedó a 3 unidades del puntero Guaraní al finalizar la fecha 17 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. A pesar de la diferencia, el Ciclón, que amplió a 9 partidos la racha sin victorias ante el Decano en La Nueva Olla, todavía depende de sí para conquistar el título.

Los dirigidos por Jorge Bava, que suman 33 puntos, serán campeones del segundo certamen de Liga ganando todos los encuentros. ¿La razón? El primer criterio de desempate en caso de igualdad de puntos al finalizar la competencia tiene como primer punto el duelo entre sí. De los dos en el campeonato, el Azulgrana ganó el primero por 4-3 en el Arsenio Erico.

¿Cuándo juegan Cerro Porteño vs. Guaraní?

Por ende, Bava y compañía tienen ventaja sobre el Legendario de Víctor Bernay a falta del segundo y último enfrentamiento entre ambos: El encuentro está programado y será el domingo 2 de noviembre, a las 20:00, en La Nueva Olla. Con una victoria, el ‘Club del Pueblo’ ascenderá a la cima de la tabla de posiciones en caso de que la diferencia de 3 unidades continúe hasta la fecha.