¿Por qué Cerro Porteño todavía depende de sí para conquistar el torneo Clausura?

Cerro Porteño empató 1-1 con Olimpia y quedó a 3 unidades del puntero Guaraní. A pesar de la diferencia, el Ciclón todavía depende de sí para conquistar el torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay.

Por ABC Color
21 de octubre de 2025 - 11:06
El argentino Ignacio Aliseda, jugador de Cerro Porteño, celebra un gol en el partido frente a Olimpia en el superclásico del fútbol paraguayo por la fecha 17 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
Cerro Porteño igualó 1-1 con Olimpia en el último superclásico de la temporada y quedó a 3 unidades del puntero Guaraní al finalizar la fecha 17 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. A pesar de la diferencia, el Ciclón, que amplió a 9 partidos la racha sin victorias ante el Decano en La Nueva Olla, todavía depende de sí para conquistar el título.

Los dirigidos por Jorge Bava, que suman 33 puntos, serán campeones del segundo certamen de Liga ganando todos los encuentros. ¿La razón? El primer criterio de desempate en caso de igualdad de puntos al finalizar la competencia tiene como primer punto el duelo entre sí. De los dos en el campeonato, el Azulgrana ganó el primero por 4-3 en el Arsenio Erico.

Cecilio Domínguez, jugador de Cerro Porteño, reclama un dolor en el partido frente a Olimpia en el superclásico del fútbol paraguayo por la fecha 17 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
¿Cuándo juegan Cerro Porteño vs. Guaraní?

Por ende, Bava y compañía tienen ventaja sobre el Legendario de Víctor Bernay a falta del segundo y último enfrentamiento entre ambos: El encuentro está programado y será el domingo 2 de noviembre, a las 20:00, en La Nueva Olla. Con una victoria, el ‘Club del Pueblo’ ascenderá a la cima de la tabla de posiciones en caso de que la diferencia de 3 unidades continúe hasta la fecha.