Sportivo 2 de Mayo, instalado en semifinales de la Copa Paraguay

Empezó de mejor manera el elenco nómada, tal es así que en los primeros minutos del lance Juan Esteche forzó el error de Pedro Sosa en la salida, con una presión alta, el “Poni” se hizo con el esférico y quedó de cara al gol, pero su definición terminó siendo deficiente, desviado al poste izquierdo.

Sobre el cierre de la primera mitad el “Gallo” generó su primera chance clara, mediante una acción que tuvo su origen en un centro desde la izquierda de Amín Molinas, que tuvo el cabezazo sin oposición de Pedro Sosa, que se marchó elevado por encima del larguero.

En la complementaria, de la forma más práctica, el 2 de Mayo logró el desnivel, mediante una gran acción de Diego Acosta, quien luego de recibir un pelotazo desde el fondo ganó por potencia para dejar en el camino a Marotta, a quien luego dejó en el piso con un enganche para luego servir el gol a Amín Molinas y este solo tuvo que empujar el esférico al fondo de la red.

Con el tanto del desnivel, ante la necesidad, el “Rojiverde” adoptó una fase ofensiva, intentando ir en busca de la paridad. Sin embargo, el “Gallo” sentenció el encuentro en el sexto minuto de adición mediante un potente zurdazo desde la medialuna de Marcelo Acosta, que venció la resistencia del portero Tomás Canteros.

Guaraní enfrenta a un descuidado “Kelito”

La etapa de cuartos de final de la Copa Paraguay prosigue hoy con un par de lances, que tendrán lugar en el barrio Santísima Trinidad en la ciudad de Capiatá, donde se presenta el campeón de la primera edición, Guaraní.

El Aborigen, puntero exclusivo del torneo Clausura, busca su segunda corona en el certamen, tras conquistar el título en la temporada de estreno del torneo de integración, en 2018.

El elenco comandado por Víctor Bernay tendrá en frente a River Plate, que en el actual curso militó en la División Intermedia, categoría que no pudo mantener, siendo sentenciado en la última fecha a disputar la Primera División B, en el 2026.

Tras la finalización del torneo de la segunda categoría, hace poco más de dos semanas, los integrantes del plantel del “Kelito” habrían sido liberados. El entrenador Celso Ayala se negó a seguir, por lo que su preparador físico, Antonio Vega, tomará las riendas del equipo ante Guaraní,

Dadas las circunstancias, el conductor aurinegro presentará un equipo alternativo, reservando su potencial para el duelo dominical ante Olimpia, con la misión de mantenerse firme en el liderazgo del torneo Clausura.

En primer turno, Nacional enfrentará al único sobreviviente de la Primera División B, el 12 de Octubre de Itauguá, que en la recta final de la temporada de la tercera categoría de la APF apunta todo a su regreso a la División Intermedia.

* Mañana, a las 17:00. Nacional vs. 12 de Octubre de Itauguá, en el estadio La Arboleda. Árbitro: Mario Díaz de Vivar. Asistentes: José Villagra y Derlys González. Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez. VAR: Carlos Figueredo. AVAR: Eduardo Britos.

* Mañana, a las 19:30. Guaraní vs. River Plate, en el estadio Erico Galeano. Árbitro: Blas Romero. Asistentes: Carmelo Candia y Nancy Fernández. Cuarto árbitro: César Rolón. VAR: Zulma Quiñónez. AVAR: Héctor Balbuena.

* Jueves, a las 18:30. Cerro Porteño vs. General Caballero JLM, en el estadio Luis Salinas. Árbitro: Giancarlos Juliadoza. Asistentes: Roberto Cañete y Nadia Weiler. Cuarto árbitro: Álvaro Giménez. VAR: José Méndez. AVAR: Luis Onieva.