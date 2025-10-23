Copa Paraguay

Trámite para Nacional, que se anota en las semifinales

Nacional avanzó a las semifinales de la Copa Paraguay tras su claro triunfo alcanzado ayer en Santísima Trinidad por 2-0 sobre el 12 de Octubre de Itauguá. En la siguiente instancia, la Academia lidiará con Cerro Porteño o General Caballero de Juan León Mallorquín, que se enfrentan hoy en la Ciudad del Ñandutí, a las 18:30.

Por ABC Color
23 de octubre de 2025 - 07:21
Habitualmente efusivo, esta vez Hugo Iván Valdez (30) ni festejó su gol en La Arboleda. Foto: Nacional
Habitualmente efusivo, esta vez Hugo Iván Valdez (30) ni festejó su gol en La Arboleda. Foto: NacionalGentileza

Con un tanto en cada etapa, los tricolores superaron con cierta facilidad el filtro frente a un rival que compite en la tercera categoría (Primera B) y que reservó a sus principales figuras para su torneo, que se encuentra en etapa de definición.

Hugo Adrián Benítez abrió con un testazo el camino de la victoria académica, asegurada en la complementaria por Hugo Iván Valdez.

El conjunto itaugüeño hizo un esfuerzo para cumplir, pero se notó la diferencia entre un plantel y otro, sobre todo en la preparación física que permite imprimir una dinámica distinta.

Nacional busca conquistar por primera vez el torneo de integración. Disputó dos finales, que las perdió con Ameliano en 2022 en penales y frente a Libertad en 2024, en tiempo normal.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El “12” libra una dura batalla por el ascenso de la “B” a la Intermedia. Luego de una rueda inicial irregular, en la segunda fue encadenando resultados positivos que le permiten estar en la parte alta de la clasificación. Es el club de la tercera división en llegar más lejos en esta séptima edición del certamen.

Detalles del duelo entre Nacional y 12 de Octubre de Itauguá, por los cuartos de final de la Copa Paraguay.
Detalles del duelo entre Nacional y 12 de Octubre de Itauguá, por los cuartos de final de la Copa Paraguay.