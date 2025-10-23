Trámite para Nacional, que se anota en las semifinales

Con un tanto en cada etapa, los tricolores superaron con cierta facilidad el filtro frente a un rival que compite en la tercera categoría (Primera B) y que reservó a sus principales figuras para su torneo, que se encuentra en etapa de definición.

Hugo Adrián Benítez abrió con un testazo el camino de la victoria académica, asegurada en la complementaria por Hugo Iván Valdez.

El conjunto itaugüeño hizo un esfuerzo para cumplir, pero se notó la diferencia entre un plantel y otro, sobre todo en la preparación física que permite imprimir una dinámica distinta.

Nacional busca conquistar por primera vez el torneo de integración. Disputó dos finales, que las perdió con Ameliano en 2022 en penales y frente a Libertad en 2024, en tiempo normal.

El “12” libra una dura batalla por el ascenso de la “B” a la Intermedia. Luego de una rueda inicial irregular, en la segunda fue encadenando resultados positivos que le permiten estar en la parte alta de la clasificación. Es el club de la tercera división en llegar más lejos en esta séptima edición del certamen.