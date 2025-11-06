Sorteo definirá si Ka’arendy o Río Parapití albergará la final de la Copa Paraguay

Los escenarios que entran en la puja son el Estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero y el Estadio Ka’arendy de Juan León Mallorquín. Ambos recintos, pertenecientes a los clubes finalistas, son representativos del interior del país que busca quedarse con la séptima edición de la “Copa de Todos”. Cabe recordar que el estadio del Sportivo 2 de Mayo ya albergó la definición inaugural del certamen, donde Guaraní se impuso a Olimpia por penales.

Lea más: APF: Torneo corto en 2026 resulta inviable

El encuentro decisivo se llevará a cabo el 16 de noviembre. El campeón no solo se alzará con el trofeo, sino también con un premio económico de mil millones de guaraníes. Es importante señalar que la plaza a la Copa Libertadores de América ya pertenece al “Gallo” norteño (Sportivo 2 de Mayo) debido a la reglamentación CONMEBOL, que no permite la participación de equipos de divisiones de ascenso. Esto impacta a General Caballero de Ka’arendy, uno de los descendidos de esta temporada, junto con Atlético Tembetary.

Esta fecha fue seleccionada para salvaguardar los intereses de los líderes del Torneo Clausura (Cerro Porteño y Guaraní). Al programar la Final, se evita que algunas de las figuras de estos clubes sean afectadas por la convocatoria a la selección paraguaya en la próxima Fecha FIFA. Esta medida llevará al postergar para el fin de semana posterior a la quincena, la penúltima ronda del Clausura, en la que Guaraní deberá enfrentar a General Caballero de Mallorquín, evitando así la alteración del principio de simultaneidad en caso de una definición ajustada por el título de Liga.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy