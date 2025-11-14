Copa Paraguay
14 de noviembre de 2025 - 09:55

A qué hora juega hoy Guaraní vs. Nacional y dónde ver en vivo

Iván Ramírez (i), jugador de Guaraní, disputa el balón frente a Juan Fernando Alfaro, futbolista de Nacional, en un partido del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Arboleda, en Asunción, Paraguay.
Iván Ramírez (i), jugador de Guaraní, disputa el balón frente a Juan Fernando Alfaro, futbolista de Nacional, en un partido del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Arboleda, en Asunción, Paraguay. FERNANDO ROMERO

Guaraní y Nacional disputan hoy el partido por el tercer puesto de la Copa Paraguay 2025. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Guaraní y Nacional, eliminados en las semifinales por 2 de Mayo y General Caballero respectivamente, disputan hoy el tercero puesto de la Copa Paraguay 2025. El Aborigen y el Albo juegan a las 18:30, hora de nuestro país, en el estadio Erico Galeano de la ciudad de Capiatá. El ganador recibe 100.000.000 de guaraníes como premio, mientras que el perder, gs. 50.000.000.

Guaraní vs. Nacional: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 18:30 horas

Argentina: 18:30 horas

Brasil: 18:30 horas

Uruguay: 18:30 horas

Chile: 18:30 horas

Ecuador: 16:30 horas

Colombia: 16:30 horas

Perú: 16:30 horas

Venezuela: 17:30 horas

Bolivia: 17:30 horas

El Salvador: 15:30 horas

México: 15:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 14:30 horas

Estados Unidos - Este: 16:30 horas

Inglaterra: 22:30 horas

España: 23:30 horas

Bélgica: 23:30 horas

Marruecos: 23:30 horas

Sudáfrica: 23:30 horas

Agustín Manzur (i) y Fernando Fernández, jugadores de Guaraní, festejan un gol en el partido frente a Libertad por la fecha 20 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Arboleda, Asunción, Paraguay.

Guaraní vs. Nacional: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Carlos Arrúa (10), futbolista de Nacional, celebra un gol en el partido frente a Olimpia por la fecha 12 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.

Guaraní vs. Nacional: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.