Selección Paraguaya
14 de noviembre de 2025 - 09:29

A qué hora juega hoy Paraguay vs. Brasil y dónde ver en vivo

La selección de Paraguay perdió 2-1 con Uzbekistán en la primera fecha del Grupo J del Mundial Sub 17 Qatar 2025 en la Cancha 1 del Aspire Zone, en Rayán, Qatar.
La selección de Paraguay disputa hoy los 16avos de final del Mundial Sub 17 Qatar 2025. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por Darío Ibarra

La selección paraguaya enfrenta hoy a Brasil por los 16avos de final del Mundial Sub 17 Qatar 2025. La Albirroja de Mariano Uglessich juega por el boleto a los octavos de final de la Copa del Mundo: empieza a las 12:45, hora de Paraguay, en la Cancha 9 del Aspire Zone de la ciudad de Rayán. El ganador mide a Francia o Colombia (hoy, 10:30).

Paraguay vs. Brasil: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 12:45 horas

Argentina: 12:45 horas

Brasil: 12:45 horas

Uruguay: 12:45 horas

Chile: 12:45 horas

Ecuador: 10:45 horas

Colombia: 10:45 horas

Perú: 10:45 horas

Venezuela: 11:45 horas

Bolivia: 11:45 horas

El Salvador: 09:45 horas

México: 09:45 horas

Estados Unidos - Oeste: 07:45 horas

Estados Unidos - Este: 10:45horas

Inglaterra: 15:45 horas

España: 16:45 horas

Bélgica: 16:45 horas

Marruecos: 16:45 horas

Sudáfrica: 16:45 horas

La selección paraguaya clasificó a los 16avos de final del Mundial Sub 17 Qatar 2025 después de empatar sin goles con Irlanda en la última fecha del Grupo J en la Cancha 5 del Aspire Zona, en Rayán, Qatar.
Paraguay vs. Brasil: ¿Dónde ver hoy por TV?

GEN

Tigo Star: Canal 12 y 612 HD

Tigo Satelital (DTH): Canal 12

Personal TV: Canal 12 o 51

Claro TV: Canal 16

Copaco IPTV: Canal 8