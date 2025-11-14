A qué hora juega hoy Paraguay vs. Brasil y dónde ver en vivo

La selección paraguaya enfrenta hoy a Brasil por los 16avos de final del Mundial Sub 17 Qatar 2025. La Albirroja de Mariano Uglessich juega por el boleto a los octavos de final de la Copa del Mundo: empieza a las 12:45, hora de Paraguay, en la Cancha 9 del Aspire Zone de la ciudad de Rayán. El ganador mide a Francia o Colombia (hoy, 10:30).
Paraguay vs. Brasil: ¿A qué hora juega hoy?
Paraguay: 12:45 horas
Argentina: 12:45 horas
Brasil: 12:45 horas
Uruguay: 12:45 horas
Chile: 12:45 horas
Ecuador: 10:45 horas
Colombia: 10:45 horas
Perú: 10:45 horas
Venezuela: 11:45 horas
Bolivia: 11:45 horas
El Salvador: 09:45 horas
México: 09:45 horas
Estados Unidos - Oeste: 07:45 horas
Estados Unidos - Este: 10:45horas
Inglaterra: 15:45 horas
España: 16:45 horas
Bélgica: 16:45 horas
Marruecos: 16:45 horas
Sudáfrica: 16:45 horas
Paraguay vs. Brasil: ¿Dónde ver hoy por TV?
GEN
Tigo Star: Canal 12 y 612 HD
Tigo Satelital (DTH): Canal 12
Personal TV: Canal 12 o 51
Claro TV: Canal 16
Copaco IPTV: Canal 8