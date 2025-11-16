A qué hora se juega hoy la Final de la Copa Paraguay y dónde ver en vivo

Sportivo 2 de Mayo y General Caballero, disputan hoy la gran final de la Copa Paraguay 2025. El “Gallo” norteño y el Rojo de Ka’arendy juegan a las 18:00, hora de nuestro país, en el estadio Río Parapití de la ciudad de Pedro Juan Caballero, donde estará en disputa el cetro de la séptima edición del torneo de Integración de la APF y el premio económico de 1.000 millones de guaraníes.
Sportivo 2 de Mayo vs. General Caballero JLM: ¿A qué hora juega hoy?
Paraguay: 18:00 horas
Argentina: 18:00 horas
Brasil: 18:00 horas
Uruguay: 18:00 horas
Chile: 18:00 horas
Ecuador: 16:00 horas
Colombia: 16:00 horas
Perú: 16:00 horas
Venezuela: 17:00 horas
Bolivia: 17:00 horas
El Salvador: 15:00 horas
México: 15:00 horas
Estados Unidos - Oeste: 14:00 horas
Estados Unidos - Este: 16:00 horas
Inglaterra: 22:00 horas
España: 23:00 horas
Bélgica: 23:00 horas
Marruecos: 23:00 horas
Sudáfrica: 23:00 horas
Sportivo 2 de Mayo vs. General Caballero JLM: ¿Dónde ver hoy por TV?
Tigo Sports
Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
Personal Flow: Tigo Sports
Sportivo 2 de Mayo vs. General Caballero JLM: ¿Dónde ver hoy por streaming?
Tigo Sports Paraguay
*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.