A qué hora se juega hoy la Final de la Copa Paraguay y dónde ver en vivo

Sportivo 2 de Mayo y General Caballero, disputan hoy la gran final de la Copa Paraguay 2025. El “Gallo” norteño y el Rojo de Ka’arendy juegan a las 18:00, hora de nuestro país, en el estadio Río Parapití de la ciudad de Pedro Juan Caballero, donde estará en disputa el cetro de la séptima edición del torneo de Integración de la APF y el premio económico de 1.000 millones de guaraníes.

Sportivo 2 de Mayo vs. General Caballero JLM: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 18:00 horas

Argentina: 18:00 horas

Brasil: 18:00 horas

Uruguay: 18:00 horas

Chile: 18:00 horas

Ecuador: 16:00 horas

Colombia: 16:00 horas

Perú: 16:00 horas

Venezuela: 17:00 horas

Bolivia: 17:00 horas

El Salvador: 15:00 horas

México: 15:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 14:00 horas

Estados Unidos - Este: 16:00 horas

Inglaterra: 22:00 horas

España: 23:00 horas

Bélgica: 23:00 horas

Marruecos: 23:00 horas

Sudáfrica: 23:00 horas

Sportivo 2 de Mayo vs. General Caballero JLM: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Sportivo 2 de Mayo vs. General Caballero JLM: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.