El 3 de Mayo sella su clasificación a la segunda fase de la Copa Paraguay

La emoción de la Copa Paraguay 2026 no da tregua. En el cierre de la jornada de este miércoles, en el marco de la primera semana de la Copa Paraguay 2026, en un encuentro disputado en el estadio Municipal de Carapeguá, el 3 de Mayo de General Eugenio A. Garay, departamento del Guairá, superó por la mínima diferencia de 1-0 al Atlético Guaraní de La Colmena, de Paraguarí, asegurando así su clasificación a la siguiente etapa del certamen.

El golpe definitivo en el último cuarto de hora

El trámite del partido estuvo marcado por la paridad y la intensa disputa en cada sector de la cancha, obligando a ambos equipos a extremar recursos en la marca. Sin embargo, cuando parecía que el marcador no se movería, la paridad se rompió gracias a una habilitación letal de larga distancia. El único gol del compromiso llegó en el último cuarto de hora, con el tanto que nació desde una recuperación y posterior pase áereo desde campo propio de Ramón Sánchez, quien buscó al espacio a Richard Rojas, quien ganó la espalda de los zagueros, para luego depositar el esférico al costado derecho del portero Sebastián Martínez.

El horizonte en la segunda fase

Con este resultado, el equipo guaireño se medirá en la segunda fase de la competencia al triunfador del cruce entre 1° de Marzo de Fernando de la Mora y Sport Colonial, esperando mantener la racha ganadora para seguir avanzando en el torneo de integración de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

Estadio: Municipal de Carapeguá. Árbitro: Fernando Villalba. Asistentes: Joel Noguera y Christian Ocampo. Cuarto árbitro: Elías Ferreira.

3 de Mayo (1): Ariel Florentín; Ramón Sánchez (89’ Andrés Machuca), Richart Luna, Silvio Quiñónez y Luis Aguirre; Fernando Venialgo, Juan Godoy (85’ Francisco Britos), José Martínez, Cristhian Ortigoza; Cristhian Sánchez (46’ Wilson Silvero) y Richard Rojas (82’ Nicanor Duarte). D.T.: Hugo Silvero.

Atlético Guaraní (0): Sebastián Martínez; Nilson Núñez, Cristhian Saucedo, Lucas Pereira (87’ Eder Soto) y Hugo Vera; Sebastián Sanabria, Gilberto Centurión, Raúl Fariña (46’ Félix Godoy) y Richard Fernández; Yonny Sosa y Elías Gaona (78’ Ronaldo Resquín). D.T.: Claudio Ojeda.

Gol: 75’ Richard Rojas (3M). Amonestados: 80’ Juan Godoy (3M); 28’ Nilson Núñez y 42’ Cristhian Saucedo (AG).

* Datos proveídos por el Departamento de Prensa de la Asociación Paraguaya de Fútbol