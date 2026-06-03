Presidente Hayes aplastó al Pinozá y avanza a la Fase 2 de la Copa Paraguay

La Copa de Todos volvió a regalar una jornada repleta de goles. Presidente Hayes, representante de la Primera División B se quedó con la victoria por el marcador de 6-1, ante el Deportivo Pinozá, elenco que milita en la Primera División C.

La resistencia del Deportivo duró apenas un suspiro, ya que la contundencia de Hayes se hizo sentir temprano y no paró hasta el silbatazo final, haciendo notoria la diferencia de categorías. La gran figura de la tarde fue Rubén Pérez, quien se despachó con un doblete para liderar el ataque.

La cuenta se abrió temprano cuando Antonio Silva anotó a los 11 minutos, seguido por la conquista de Edmilson Vega a los 31 minutos para estirar la ventaja. Justo antes del descanso, Rubén Pérez apareció a los 44 minutos para poner el tercero e ir al vestuario con total tranquilidad.

En la complementaria, el tanto del descuento para los del Deportivo lo anotó Wilson Speratti a los 62 minutos, amagando una reacción que Hayes sepultó rápidamente. Kenshi Watanabe puso el cuarto a los 68 minutos, mientras que Rubén Pérez repitió a los 75 minutos y Aron Caballero, apenas un minuto después, a los 76 minutos, liquidó las acciones decretando el 6-1 definitivo.

Lo que se viene: un desafío de Intermedia

La fiesta es completa para el histórico club, pero la exigencia aumentará considerablemente en la siguiente ronda. Presidente Hayes enfrentará al Deportivo Santaní, equipo de la División Intermedia, en la próxima instancia de la “Copa de Todos”.

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Pte. Hayes 6-Deportivo Pinozá 1

Estadio: Jardines del Kelito (Barrio Mburicaó). Árbitro: Gedidías Zacarías. Asistentes: Jesús Alcaraz y Juan Cardozo. Cuarto árbitro: Julio Ojeda.

Presidente Hayes (6): Lucio Minaberrigaray; Guido Ibáñez, Brandon Rodríguez (77’ Julián Vargas), Jorge Ariza (57’ Fabricio Calonga) y Juan Cáceres; Antonio Silva (57’ Edgardo Merigo), Cristian Martínez (78’ Arón Caballero), Edmilson Vega (57’ Kenshi Watanabe) y Ángel Palacios; Rubén Pérez y Amel Miranda. D.T.: Héctor Núñez.

Deportivo Pinozá (1): Elías Gómez; Eduardo Poggi, Junior Fernández, Renzo Casaccia y Jesús Ferreira; Alan Bogado (46’ Gastón Saavedra), Andrés Giménez (46’ Mathías Espinola), Wilson Speratti y Brahian Ramírez (46’ Víctor Escobar); Emmanuel López (46’ Antonio Rivarola) y Bryan Candia (74’ Joel Servián). D.T.: Leonor López.

Goles: 11’ Antonio Silva, 31’ Edmilson Vega, 44’ Rubén Pérez, 68’ Kenshi Watanabe, 75’ Rubén Pérez y 76’ Aron Caballero (PH); 62’ Wilson Speratti (DP). Amonestados: 63’ Brandon Rodríguez (PH); 13’ Andrés Giménez, 55’ Wilson Speratti y 85’ Joel Servián (DP).

* Datos proveídos por el Departamento de Prensa de la Asociación Paraguaya de Fútbol