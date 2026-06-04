El 4 de Mayo de Capiibary avanzó con autoridad a la Fase 2 de la Copa Paraguay

En el estadio La Catedral de San Estanislao, el 4 de Mayo de Capiibary superó por 4-0 a General Caballero de Katueté, en el penúltimo juego de la primera semana de la Copa Paraguay 2026, y avanzó a la siguiente etapa de la competencia. El marcador reflejó la superioridad de un equipo que supo golpear en los momentos justos de la mano de una alta efectividad ofensiva.

La ráfaga que destrabó el partido

El juego comenzó a inclinarse de manera definitiva a favor del “4” en el tramo final de la primera mitad. Llegando a la media hora de partido, se capturó un rebote fortuito en el fondo rival, que no pudo despejar el peligro dejando el esférico a merced de Juan Torres, quien desde la medialuna del área sacó el zurdazo que se incrustó en el ángulo superior izquierdo del portero David Pereira.

Minutos después, el monarca del departamento de San Pedro amplió la diferencia con una gran acción colectiva capitalizada por Víctor Garcete, quien recibió recostado por derecha, con un movimiento zigzagueante dejó atrás la marca de Francisco Aponte para luego definir al poste del portero David Pereira.

Llegando al primer minuto de adición, el elenco comandado por Aldo Aquino hizo abultada la diferencia con el tanto que nació desde una pelota larga de Richard Martínez, que tuvo el pivoteo de Richard Torres, quien dejó de cara al gol a Éver Brítez y este sometió a David Pereira con una definición rasante.

El 4 de Mayo no se conformó y fue en busca de más, en la última acción del partido, el lateral Richard Martínez en faceta ofensiva recibió el esférico al borde del área y sacó el zurdazo que ingresó al costado derecho del guardameta David Pereira, para el elenco calendario, que con esto se enfrentará en la fase 2 de la “Copa de Todos” a Sportivo Carapeguá, equipo de la División Intermedia.

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Síntesis del partido

Estadio: La Catedral (San Etanislao). Árbitro: Gustavo Caballero. Asistentes: Denis López y Hugo Martínez. Cuarto árbitro: Celso López.

4 de Mayo (4): Arnaldo Cristaldo; Juan Rojas, Leonardo Rodríguez (86’ Wilson Barrios), Wilian Chávez y Richard Martínez; Cristhian González (82’ Éver Brítez), Derlis Chaparro (82’ Armando Duarte), Alexi Zeballo y Juan Torres; Juan Maidana (69’ Ángel Alarcón) y Víctor Garcete (69’ Richard Torres). D.T.: Aldo Aquino.

General Caballero de Katueté (0): David Pereira; Néstor Jara (73’ Bryan Tauscheck), Mario Cáceres, Francisco Aponte y Cristóbal Estela; César Amarilla, Wilson Salinas, Adrián Ferreira (65’ Héctor Pereira) y Cristhian Paiva (82’ Luis Colmán); Fabricio Coronel (73’ Fredy Ojeda) y Bruno Schimuneck (46’ Gean Carlos Dalazen). D.T.: Juan Leiva.

Goles: 30’ Juan Torres, 36’ Víctor Garcete, 90’+1’ Éver Brítez y 90’+3’ Richard Martínez (4DM). Amonestados: 63’ Leonardo Rodríguez (4DM); 61’ Gean Carlos Dalazen y 66’ Fabricio Coronel (GC).

* Datos proveídos por Departamento de Prensa de la Asociación Paraguaya de Fútbol