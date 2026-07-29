Tres partidos cierran hoy la segunda fase de la Copa Paraguay

La séptima semana de competición de la Copa Paraguay 2026 contempla el desarrollo de tres enfrentamientos en una misma jornada, la de este miércoles.

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Seis clubes de distintos niveles del ascenso, División Intermedia, Primera División B y Primera C pugnarán por los últimos tres cupos a la tercera etapa, en la que entrarán en acción los componentes de la máxima categoría de nuestro balompié.

La Copa de Todos establece para hoy el desarrollo de los siguientes partidos:

General Díaz (Primera C) vs. Tacuary (División Intermedia)

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Estadio: Jardines del Kelito.

Horario: 13:00.

Árbitro: Aldo Quiñónez.

Asistentes: Rodrigo Mendieta y Sandro Romero.

Cuarto árbitro: Éver Escobar.

Presidente Hayes (Primera B) vs. Deportivo Santaní (División Intermedia)

Estadio: Juan José Vázquez.

Horario: 15:30.

Árbitro: César Avel Rolón.

Asistentes: Derlys González y Noel Duarte.

Cuarto árbitro: José Rodrigo Armoa.

River Plate (Primera B) vs. Sol de América (División Intermedia)

Estadio: Jardines del Kelito.

Horario: 18:00.

Árbitro: Carlos Figueredo.

Asistentes: Félix Arzamendia y Félix Cantero.

Cuarto árbitro: Nelson Palma.