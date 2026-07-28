Fútbol de Intermedia
28 de julio de 2026 a la - 22:11

Independiente CG y Deportivo Capiatá igualaron en el cierre de la fecha 16

Independiente y Capiatá no se sacaron diferencias.
Independiente y Capiatá no se sacaron diferencias.

Independiente de Campo Grande y Deportivo Capiatá empataron 1-1 este martes en el estadio Ricardo Gregor, en el encuentro que puso punto final a la decimosexta fecha del torneo de la División Intermedia.

Por ABC Color

Las emociones llegaron en la segunda etapa. Álvaro Montiel adelantó al conjunto local, pero Jorge Benítez apareció para establecer la igualdad definitiva y rescatar un punto para el elenco escobero.

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Con este resultado, Independiente CG alcanzó las 21 unidades en la tabla de posiciones, mientras que Deportivo Capiatá llegó a 23 puntos y continúa sumando en su objetivo de mantenerse en la pelea por los primeros lugares.

En la decimoséptima fecha, Independiente de Campo Grande visitará a Sol de América en el estadio Luis Alfonso Giagni, el domingo 2 de agosto desde las 10:00.

Por su parte, Deportivo Capiatá se medirá con Paraguarí AC el lunes 3 de agosto, a las 19:30, en el estadio Municipal de Carapeguá.

Síntesis

Independiente CG 1-Deportivo Capiatá 1

Estadio: Ricardo Gregor. Árbitro: Juan López. Asistentes: Jorge Gómez y Marcelo Almada. Cuarto árbitro: Blas Medina.

Independiente CG: Rodrigo Frutos; Diego Aguada, Luis Rolón (82’ Rony Frank), José Portillo y Rogelio Espínola; Denis Zárate (70’ Víctor Rivarola), Nicolás Rojas, Claudio Burgos (70’ Álvaro Montiel) y Jesús Cáceres (55’ Elías Sarquis); Sergio Dietze (82’ Ronald Roa) y Francisco Morel. D.T.: Claudio Vargas.

Deportivo Capiatá: Aldo Bareiro; Antonio Penayo, Juan Ojeda, Ángel Lezcano y Marcelo Benítez; Ariel Benítez (83’ Alexis Acuña), Gustavo Medina, Juan Garay y Walter Gaona (74’ Juan Franco); Rodil Cáceres (46’ Antonio Oviedo) y Jorge Benítez. D.T.: Jorge Gamarra.

Goles: 76’ Álvaro Montiel (ICG); 85’ Jorge Benítez (DC). Amonestado: 88’ Rony Frank (ICG).