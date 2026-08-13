Octava semana de la Copa Paraguay se cierra en Capiatá

El estadio Erico Galeano del Deportivo Capiatá albergará este jueves el duelo con el que se bajará el telón de la octava semana, tercera fase de la Copa Paraguay 2026.

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El Atlético Tembetary, de la División Intermedia, lidiará con el 1º de Marzo de Fernando de la Mora, de la Primera División B, a las 16:30.

El choque entre nómadas y tricolores contará con la dirección arbitral de Fabio Villalba, quien será asistido desde las bandas por Víctor Dávalos y Francisco Ramos. El cuarto árbitro será Basilio Jara.

El ganador de este enfrentamiento lidiará en octavos de final contra el Sportivo Iteño, que viene de brindar el batacazo al eliminar al campeón de la primera edición de la Copa de Todos, Guaraní.

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Los rojiverdes marchan en la novena posición de la Intermedia, entre 18 participantes. Contarán con el estreno del técnico César Castro, reemplazante de Sergio Orteman, removido por malos resultados.

El “1º” está sexto en la Primera B entre 17 clubes que integran el circuito del tercer nivel de nuestro balompié.