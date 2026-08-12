San Lorenzo accede a los octavos de final en penales

El estadio Ricardo Grégor del Independiente de Campo Grande, con superficie de césped sintético, albergó este martes el encuentro entre Sportivo San Lorenzo y 29 de Setiembre de Luque, correspondiente a la tercera fase de la Copa Paraguay 2026.

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A duras penas, el Rayadito, virtualmente descendido del círculo privilegiado a la División Intermedia, pudo superar esta fase contra el 29 de Setiembre, al que derrotó en el desempate por 4-2, luego del 1-1 del tiempo normal.

El primer gol del encuentro, que contó con la dirección arbitral de Juan Eduardo López, fue señalado por Santiago Benítez, al minuto 43. El conjunto “lechuguero” pasaba al frente hasta que en el 64, Marcelo Ferreira estableció la paridad.

En los penales, el conjunto de la Ciudad Universitaria demostró plena eficacia y su portero, Luis Franco, tapó dos lanzamientos para la concreción de la clasificación.

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En octavos de final de la “Copa de Todos”, San Lorenzo lidiará con el sorprendente 4 de Mayo de Capiibary, que el martes dejó fuera de carrera al Fulgencio Yegros de Ñemby.

Detalles del enfrentamiento

Estadio: Ricardo Grégor. Árbitro: Juan Eduardo López. Asistentes: Carmelo Candia y Jeremías Cohene. Cuarto árbitro: César Avel Rolón.

29 de Setiembre: Rodolfo Rodríguez; Santiago Benítez, Richard Méndez, Paolo Alfonzo (78’ Fabio Sosa) y Diego Rojas; Jorge Giménez (58’ Maicol Fernández), Édgar Zaracho, Ronald Ortiz (78’ Fabricio López) y Kevin Villasanti (78’ Tobías González); Luis Fernández y Jorge González (58’ William Franco). D.T.: Diego Fretes.

San Lorenzo: Luis Franco; Leandro Esteche, Teodoro Paredes, Matías Agüero (85’ Alexis Doldán) e Isaías Fretes; Kevin Ferreira (79’ Maximiliano García), Franco Aragón, Hugo González (79’ Héctor Villamayor), Gastón Gerzel (46’ Alfredo Barrios) y José Duarte (52’ Rodrigo Amarilla); Marcelo Ferreira. D.T.: Troadio Duarte.

Goles: 43’ Santiago Benítez (29S) y 64’ Marcelo Ferreira (SL). Incidencia: 2’ Luis Franco (SL) le tapó un penal a Luis Fernández (29S). Anotaron en la tanda de penales: Alfredo Barrios, Héctor Villamayor, Franco Aragón y Leandro Esteche (SL); Luis Fernández y Diego Rojas (29S). Malograron: Tobías González y Édgar Zaracho (29S). Amonestados: 43’ Isaías Fretes, 61’ Rodrigo Amarilla y 93’ Maximiliano García (SL); 52’ Santiago Benítez (29S).