Copa Paraguay
18 de agosto de 2026 a la - 12:52

Árbitros designados para la novena semana de la Copa Paraguay

Alipio Eduardo Colmán Velázquez (38 años, izquierda), dirigirá este martes el partido entre Nacional y Benjamín Aceval de Villa Hayes, en Barrio Obrero.
Alipio Eduardo Colmán Velázquez (38 años, izquierda), dirigirá este martes el partido entre Nacional y Benjamín Aceval de Villa Hayes, en Barrio Obrero.APF

La Asociación Paraguaya de Fútbol divulgó la lista de árbitros para la novena semana de la Copa Paraguay, que se abre este martes y se cierra el jueves.

Por ABC Color

La novena semana de la Copa Paraguay 2026 contempla en desarrollo de cinco enfrentamientos que corresponden a la tercer etapa o dieciseisavos de final.

Lea más: Nacional recibe a Benjamín Aceval por la Copa Paraguay

Las autoridades referiles nominadas para impartir justicia en la continuidad de la Copa de Todos son las siguientes:

Martes 18

Benjamín Aceval de Villa Hayes (División Intermedia) vs. Nacional (Primera)

Estadio: Arsenio Erico.

Horario: 16:30.

Árbitro: Alipio Colmán.

Asistentes: Carmelo Candia y Félix Arzamendia.

Cuarto árbitro: Nelson Palma.

Miércoles 19

Deportivo Obrero de Pedro Juan Caballero (UFI) vs. Fernando de la Mora (Intermedia)

Estadio: Juan José Vázquez, San Estanislao.

Horario: 14:00.

Árbitro: Fabio Villalba.

Asistentes: Cristóbal Alderete y Jeremías Cohene.

Cuarto árbitro: Juan Jara.

Paraguarí AC (División Intermedia) vs. Sportivo Luqueño (Primera)

Estadio: Municipal de Carapeguá.

Horario: 16:30.

Árbitro: Giancarlos Celestino Juliadoza.

Asistentes: Juan Mendoza y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Carlos Figueredo.

Jueves 20

Humaitá de Roque Alonso (Primera C) vs. Sportivo 2 de Mayo (Primera)

Estadio: Río Parapití de Pedro Juan Caballero.

Horario: 14:00.

Árbitro: Aldo Quiñónez.

Asistentes: Diego Silva y Félix Cantero.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.

Tacuary (División Intermedia) vs. Libertad (Primera)

Estadio: La Huerta.

Horario: 16:30.

Árbitro: Álvaro Giménez.

Asistentes: Guido Miranda y Derlys González.

Cuarto árbitro: Marco Franco.