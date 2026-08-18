Árbitros designados para la novena semana de la Copa Paraguay

La novena semana de la Copa Paraguay 2026 contempla en desarrollo de cinco enfrentamientos que corresponden a la tercer etapa o dieciseisavos de final.
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Las autoridades referiles nominadas para impartir justicia en la continuidad de la Copa de Todos son las siguientes:
Martes 18
Benjamín Aceval de Villa Hayes (División Intermedia) vs. Nacional (Primera)
Estadio: Arsenio Erico.
Horario: 16:30.
Árbitro: Alipio Colmán.
Asistentes: Carmelo Candia y Félix Arzamendia.
Cuarto árbitro: Nelson Palma.
Miércoles 19
Deportivo Obrero de Pedro Juan Caballero (UFI) vs. Fernando de la Mora (Intermedia)
Estadio: Juan José Vázquez, San Estanislao.
Horario: 14:00.
Árbitro: Fabio Villalba.
Asistentes: Cristóbal Alderete y Jeremías Cohene.
Cuarto árbitro: Juan Jara.
Paraguarí AC (División Intermedia) vs. Sportivo Luqueño (Primera)
Estadio: Municipal de Carapeguá.
Horario: 16:30.
Árbitro: Giancarlos Celestino Juliadoza.
Asistentes: Juan Mendoza y Héctor Medina.
Cuarto árbitro: Carlos Figueredo.
Jueves 20
Humaitá de Roque Alonso (Primera C) vs. Sportivo 2 de Mayo (Primera)
Estadio: Río Parapití de Pedro Juan Caballero.
Horario: 14:00.
Árbitro: Aldo Quiñónez.
Asistentes: Diego Silva y Félix Cantero.
Cuarto árbitro: Samuel Morales.
Tacuary (División Intermedia) vs. Libertad (Primera)
Estadio: La Huerta.
Horario: 16:30.
Árbitro: Álvaro Giménez.
Asistentes: Guido Miranda y Derlys González.
Cuarto árbitro: Marco Franco.