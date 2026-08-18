Nacional vence a Benjamín Aceval y clasifica a la siguiente instancia

Nacional, equipo de la Primera División, derrotó por 2-0 a Benjamín Aceval de Villa Hayes, cuadro representante de la División Intermedia, en el primer juego de la 9ª semana de la Copa Paraguay.

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Fue el delantero Ignacio Bailone el que se anotó un doblete (5’ y 65’) para la victoria del Tricolor de barrio Obrero.

En los octavos de final de la Copa de Todos, Nacional se medirá ante Independiente de Campo Grande, otro equipo de la División Intermedia.

Síntesis:

Benjamín Aceval 0 - Nacional 2

Estadio: Arsenio Erico. Árbitro: Alipio Colmán. Asistentes: Carmelo Candia y Félix Arzamendia. Cuarto árbitro: Nelson Palma.

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Benjamín Aceval: Óscar Benítez; Nicolás Rojas, Inocencio Velázquez, Rodrigo Bogado y Sebastián Da Silva; Alcides Martínez (70’ Alex Candia), Enmanuel Caballero (70’ Òscar Prieto), Willian Cuevas (76’ Ariel Mendoza) y Armando Parra (58’ Loren Almirón); Matías Medina (46’ Roque Florenciañez) y Emmanuel Morales. D.T.: Rubén Roussillón.

Nacional: Gerardo Ortíz; Carlos Espínola, Rodrigo Melgarejo, Jordan Santacruz y Gastón Benítez; Orlando Gaona Lugo (76’ Tobías Vega), Ángel Cardozo Lucena (88’ Thomás Gutiérrez), Richard Prieto (76’ Leandro Meza) y Alejandro Samudio (46’ Iván Valdez); Josué Colmán e Ignacio Bailone (88’ Mathías Almeida). D.T.: Víctor Bernay.

Goles: 5’ y 65’ Ignacio Bailone (N). Amonestados: 41’ Óscar Benítez, 51’ Emmanuel Morales y 66’ Enmanuel Caballero (BA).