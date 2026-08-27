Cerro Porteño afronta la Copa Paraguay en la que está en deuda

El enfrentamiento entre Cerro Porteño y Resistencia Sport Club, correspondiente a la tercera fase (dieciseisavos de final) de la octava edición de la Copa Paraguay, se disputará en el estadio La Arboleda de Rubio Ñu, a las 18:30.

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En los papeles, el Ciclón es candidato a superar la serie contra el Triángulo rojo, que compite en la División Intermedia, pero en este torneo de integración de la Asociación Paraguaya de Fútbol, las sorpresas están en el orden del día. Y justamente el elenco popular las experimentó varias.

El equipo azulgrana será dirigido por Nelson Cabrera, integrante del staff de técnicos residentes de la institución, a la espera de la asunción del entrenador argentino Gustavo Costas, quien será presentado el viernes en sustitución de su compatriota Ariel Holan, cesado por malos resultados.

Los atletas que se encuentran bajo cuidado médico y están descartados para este choque contra el Triángulo rojo son: César Bobadilla, Cecilio Domínguez, Iván Ramírez, Alexis Cañete y Robert Piris da Motta.

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Lo que pueda hacer “la mitad más uno” en Santísima Trinidad es toda una incógnita contra un rival naturalmente motivado, ya que para los jugadores del ascenso, duelos como este constituyen una gran vidriera.

El enfrentamiento contará con la conducción referil de Carlos Paul Benítez, quien será asistido desde las bandas por Guido Miranda y Derlys González. El cuarto árbitro será Marco Franco.

En las instancias consideradas preliminares (hasta tercera etapa), la utilización del VAR no está contemplada. A partir de los octavos de final, los jueces podrán apoyarse en la tecnología con el objetivo de minimizar los errores.

El ganador del choque lidiará en la próxima fase con Rubio Ñu, de la Intermedia, que viene de dejar afuera a General Caballero de Juan León Mallorquín, campeón 2025.

El Ciclón en la Copa de Todos

El estadígrafo Rubén Darío Orué, componente del equipo periodístico de ABC, elaboró un informe relacionado a Cerro Porteño en la Copa de Todos.

De los 17 partidos animados hasta aquí por los azulgranas, se registraron 7 victorias, 5 empates y 5 derrotas. Los duelos definidos en penales son considerados igualados, por lo que a simple vista los números no parecen ser tan malos, aunque en el desempate, en los lanzamientos desde los 12 pasos, a Cerro Porteño no le ha ido bien.

El “techo” azulgrana en siete ediciones

2018: Cuartos de Final. Eliminado por Guaraní.

2019: Fase 2. Eliminado en penales por 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero.

2021: Octavos de Final. Eliminado por Sol de América.

2022: Fase 3. Eliminado por Rubio Ñu.

2023: Octavos de Final. Eliminado por Ameliano.

2024: Octavos de Final. Eliminado por Sol de América.

2025: Cuartos de Final. Eliminado en penales por General. Caballero de Juan León Mallorquín, a la postre monarca del torneo.