Guaireña deja atrás al “12” y va al encuentro de Recoleta

El Parque del Guairá, ubicado en la capital del cuarto departamento, albergó el encuentro de la tercera fase (dieciseisavos de final) de la Copa Paraguay 2026, con triunfo del equipo que militar en una categoría superior.

Guaireña FC, de la División Intermedia, derrotó por 3-2 al 12 de Octubre de Itauguá, de la Primera División B, el tercer nivel de nuestro balompié.

El conjunto itaugüeño se puso al frente en el marcador en el minuto 12, mediante la anotación de Kevin Salinas. La igualdad cayó al 21, a través del centroatacante Jeferson Torales.

El dueño de casa inclinó la balanza a su favor al 45, con un penal concretado por Martín Amarilla, registrándose la reacción del “12”, que al 50 niveló por intermedio de Derlis Aquino.

El tanto de la victoria para los dirigidos por Carlos “Lito” Duarte fue señalado por Luis Enrique Araújo, al 88.

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En octavos de final, el conjunto albiceleste lidiará con Recoleta FC. El triunfador de este lance cotejará en cuartos con el vencedor del enfrentamiento entre Olimpia y Sportivo Luqueño.

Estadio: Parque del Guairá. Árbitro: Juan Eduardo López. Asistentes: Cristóbal Alderete y Francisco Ramos. Cuarto árbitro: Juan Jara.

Guaireña: Marcos Giménez; Marcos Aquino, José Arias, Ivo Parzajuk y Elías Brítez; Matías Méndez (77’ José Chaparro), Erwin Quintana (64’ Aarón Monges), Alan Méndez y Marcos Peña (23’ Alejandro Arce); Jeferson Torales (77’ Luis Araújo) y Martín Amarilla (64’ Gastón Muñoz). D.T.: Carlos Duarte.

12 de Octubre de Itauguá: Aníbal Solari; Richard Prieto, Nery Bareiro (65’ Matías Leguizamón), Éver Fernández y Víctor Rojas; Derlis Martínez (73’ Rodrigo Arévalo), Kevin Salinas (73’ Willian Candia), José Benítez y Rodrigo Mosqueda (66’ Francisco Pacher); Eber Vera y Derlis Aquino (82′ Ariel Núñez). D.T.: Arnaldo Espínola.

Goles: 12’ Kevin Salinas y 50’ Derlis Aquino (12O); 21’ Jeferson Torales, 45’ Martín Amarilla, de penal y 88’ Luis Araújo (G). Amonestados: 30’ Alejandro Arce y 61’ Martín Amarilla (G).