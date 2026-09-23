Acción en Santaní y Asunción por la Copa Paraguay

En Santaní, departamento de San Pedro, medirán fuerzas el Sportivo San Lorenzo, del círculo privilegiado, aunque con un paso de la División Intermedia, y el 4 de Mayo de Capiibary, el representante de la Unión del Fútbol del Interior (UFI) en llegar más lejos en la Copa Paraguay.

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En ganador de este choque, previsto para las 16:00, lidiará en cuartos de final con el vencedor del duelo entre Cerro Porteño y Rubio Ñu.

En el estadio de Nacional, en Barrio Obrero, lidiarán Fernando de la Mora, de la Intermedia y Libertad, de la categoría de Honor, a las 18:30. El vencedor lidiará en la siguiente instancia con Nacional o Independiente de Campo Grande.

La cartelera

San Lorenzo vs. 4 de Mayo de Capiibary

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Estadio: Juan José Vázquez (Unión Agrícola).

Horario: 16:00.

Árbitro: Aldo Quiñónez.

Asistentes: Juan Mendoza y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Gedidías Zacarías.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Christian Sosa.

Fernando de la Mora vs. Libertad

Estadio: Arsenio Erico.

Horario: 18:30.

Árbitro: Juan Eduardo López.

Asistentes: Carmelo Candia y Félix Cantero.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.

VAR: Fernando López.

AVAR: Milciades Saldívar.

Clasificado

El martes, en el primer cruce de los octavos de final de la Copa de Todos, Sol de América goleó a 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero por 4-0 y avanzó a los cuartos de final, instancia en la que medirá con el triunfador del encuentro entre Tembetary y Sportivo Iteño.