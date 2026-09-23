Copa Paraguay
23 de septiembre de 2026 a la - 09:45

Acción en Santaní y Asunción por la Copa Paraguay

Estadio Juan José Vázquez del Unión Agrícola de Santaní, sede del enfrentamiento entre Sportivo San Lorenzo y 4 de Mayo de Capiibary, marcado para las 16:00.
Estadio Juan José Vázquez del Unión Agrícola de Santaní, sede del enfrentamiento entre Sportivo San Lorenzo y 4 de Mayo de Capiibary, marcado para las 16:00.Club Unión Agrícola

Este miércoles se disputarán dos partidos de los octavos de final de la Copa Paraguay 2026. El del primer turno se desarrollará en San Estanislao, mientras que el de fondo será en Asunción.

Por ABC Color
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En Santaní, departamento de San Pedro, medirán fuerzas el Sportivo San Lorenzo, del círculo privilegiado, aunque con un paso de la División Intermedia, y el 4 de Mayo de Capiibary, el representante de la Unión del Fútbol del Interior (UFI) en llegar más lejos en la Copa Paraguay.

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En ganador de este choque, previsto para las 16:00, lidiará en cuartos de final con el vencedor del duelo entre Cerro Porteño y Rubio Ñu.

En el estadio de Nacional, en Barrio Obrero, lidiarán Fernando de la Mora, de la Intermedia y Libertad, de la categoría de Honor, a las 18:30. El vencedor lidiará en la siguiente instancia con Nacional o Independiente de Campo Grande.

La cartelera

San Lorenzo vs. 4 de Mayo de Capiibary

Estadio: Juan José Vázquez (Unión Agrícola).

Horario: 16:00.

Árbitro: Aldo Quiñónez.

Asistentes: Juan Mendoza y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Gedidías Zacarías.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Christian Sosa.

Fernando de la Mora vs. Libertad

Estadio: Arsenio Erico.

Horario: 18:30.

Árbitro: Juan Eduardo López.

Asistentes: Carmelo Candia y Félix Cantero.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.

VAR: Fernando López.

AVAR: Milciades Saldívar.

Clasificado

El martes, en el primer cruce de los octavos de final de la Copa de Todos, Sol de América goleó a 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero por 4-0 y avanzó a los cuartos de final, instancia en la que medirá con el triunfador del encuentro entre Tembetary y Sportivo Iteño.